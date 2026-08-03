哈萨克斯坦队在国际语言学奥林匹克竞赛创历史最佳成绩

（哈萨克国际通讯社讯） 2026年7月26日至8月2日，国际语言学奥林匹克竞赛（International Linguistics Olympiad，IOL）在罗马尼亚首都布加勒斯特举行。哈萨克斯坦代表队4名队员全部获奖，取得该国参加该项赛事以来的历史最好成绩。

其中，来自乌拉尔市纳扎尔巴耶夫菁英学校（NIS）自然科学与数学方向12年级学生成吉思·卡拉萨耶夫（Шыңғыс Қарасаев）获得铜牌。

获得荣誉奖（Honourable Mention）的学生分别是：

曼格斯套州阿克套市专业IT中学11年级学生 拉马赞·布坦塔耶夫 （Рамазан Бутантаев）；

巴甫洛达尔市纳扎尔巴耶夫菁英学校（NIS）自然科学与数学方向12年级学生 阿斯兰·阿日巴耶夫 （Аслан Әжібаев）；

库斯塔奈州热特卡拉区阿拜中学—高中11年级学生基里尔·图尔贡巴耶夫（Кирилл Тургумбаев）。

Фото: Оқу-ағарту министрлігі

这是哈萨克斯坦代表队参加国际语言学奥林匹克竞赛以来，首次实现全体参赛队员均获得奖项，创造了该国在这一赛事中的历史最佳战绩。

此前，哈萨克斯坦学生代表队还在国际数学奥林匹克竞赛中跻身世界前25强。