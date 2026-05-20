联合国全球亲善大使迪玛希探访孟加拉国难民营

据 dimashnews.com 消息，目前整个科克斯巴扎尔地区居住着超过100万名被迫离开家园的流离失所者。相关营地大多位于容易发生山体滑坡、洪水、火灾和气旋等自然灾害的区域，当地居民长期居住在拥挤且脆弱的临时住所中，生活条件艰难。

国际移民组织目前正与孟加拉国政府及相关合作机构共同负责17个营地的住房与基本生活物资保障工作。

Фото: Hossain Ahammod Masum/IOM Bangladesh 2026

访问期间，迪玛希随代表团前往营地住房分发中心，了解当地为流离失所者提供住房及非食品类基本生活用品的工作情况。

当地工作人员还向居民提供房屋建造与维修技能培训，以帮助他们改善居住条件。

此外，迪玛希还参观了当地文化记忆中心，了解当地社区通过艺术活动帮助居民维系文化认同与心理健康的相关项目。

Фото: Hossain Ahammod Masum/IOM Bangladesh 2026

在该中心，流离失所者会分享民族历史故事，并学习本民族语言和音乐，以保存文化传统。

迪玛希还与当地音乐人及手工艺者交流，了解当地传统乐器制作过程。年轻音乐人现场演奏曼陀铃、小提琴、鼓等乐器，并创作音乐作品以延续社区文化传统。

作为欢迎礼物，当地音乐人向迪玛希赠送了一把由当地工匠手工制作的曼陀铃。

Photo credit: Hossain Ahammod Masum/IOM Bangladesh 2026

据了解，此次人道主义访问旨在进一步提升国际社会对当地人道援助及区域可持续发展问题的关注。

【编译：达娜】