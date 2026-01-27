哈萨克斯坦旅游线路数量在国际在线平台上实现三倍增长

他指出，随着国际认可度提升，哈萨克斯坦旅游产品的地域覆盖和类型结构明显扩大。目前，在独联体、欧洲和亚洲的18个主要国际在线平台上，面向哈萨克斯坦的旅游线路数量已超过1100条，较2023年增长约三倍，反映出国际旅游运营商对哈萨克斯坦市场的高度兴趣。

为持续推动国家旅游形象“走出去”，相关部门在国际推广方面开展了系统性工作。包括在Euronews Travel、Amazon Prime Video、俄罗斯第一频道以及法国M6电视台推出以哈萨克斯坦为主题的旅游项目，覆盖多个重点目标市场。同时，哈萨克斯坦在中国社交媒体平台微博、微信、小红书上的官方内容运营持续推进，并同步加强在全球主要数字平台上的推广布局。

此外，2025年哈萨克斯坦参加了14场国际旅游展会，今年计划继续参与12场国际旅游展会。去年还组织了16次信息考察团，共邀请来自12个国家的115名记者、博主和旅游运营商实地了解哈萨克斯坦旅游资源。

在今年的重点规划中，哈萨克斯坦已制定统一的国家级活动日历，涵盖文化、民族文化、体育、生态和美食等多个方向，并从中遴选出55项覆盖全国各地区的重点活动。同时，政府正推动节庆旅游体系建设，专门成立了节庆旅游策划与推广工作组。

据介绍，2026年哈萨克斯坦计划举办多场国际大型演出活动，拟邀请Timbaland、Nicole Scherzinger、Busta Rhymes等世界知名艺人参与。此外，相关部门还计划在亚洲和中东重点城市开展10场路演活动，目的地包括孟买、迪拜、上海、首尔、东京和新加坡等城市，以进一步拓展国际客源市场。

【编译：达娜】