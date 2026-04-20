在德国办纳乌鲁兹庆典——访博主苏尔坦·朱马古洛夫

记者： 您在TikTok上以“Qypshaq”为昵称广受关注，长期用哈萨克语记录在德国生活的德国人与哈萨克人之间的互动，尤其展现他们对哈萨克语言与文化的尊重，获得了大量关注。请您介绍一下自己的背景。

苏尔坦·朱马古洛夫： 谢谢关注。我父亲是哈萨克人，母亲是德意志人，我们来自库斯塔奈州。19岁之前一直生活在家乡，之后全家通过相关项目移居德国，目前居住在哈尔泽温克尔。虽然已经在德国生活了23年，但我们始终没有忘记哈萨克斯坦和本民族文化。我也希望自己的伴侣来自祖国，我的妻子艾纳古丽来自阿克套。我们一家始终坚持使用哈萨克语，我的四个儿子都能流利使用哈萨克语和德语，但不会说俄语。

记者： 您被称为“德国的哈萨克语博主”，请问是什么契机促使您开始用哈萨克语做内容？

苏尔坦·朱马古洛夫： 起初我并不知道在德国也有很多会说哈萨克语的人。后来在筹备婚礼时，我结识了一位来自阿克苏阿特、热爱哈萨克音乐的保罗·弗里德里希。他不仅会说哈萨克语，还在婚礼上用哈萨克语主持并演唱。通过他，我认识了更多会说哈萨克语的朋友，也了解到德国有哈萨克侨民群体。于是我开始主动寻找这些人，并拍摄他们的故事上传到YouTube，后来又在TikTok上持续发布相关内容，至今已有四年时间。现在，不仅德国的哈萨克人与德意志人认识我，欧洲其他国家的哈萨克人也与我保持联系。

Фото: turkystan.kz

记者： 您的视频中，不少德意志人一看到镜头就会主动提起自己在哈萨克斯坦的家乡，分享温暖的回忆。

苏尔坦·朱马古洛夫： 是的，他们都非常怀念家乡。很多人在上世纪90年代移居德国后，就很少甚至没有机会再回到哈萨克斯坦。但只要提到祖国，他们依然十分激动。有些人看到来自哈萨克斯坦的同胞，甚至会激动落泪。我曾参加一个出生于塞梅地区德意志人的聚会，他们之间完全用哈萨克语交流，现场有六七十人，没有人使用俄语或德语，这让我印象非常深刻。

记者： 您经常会问受访者“来自哈萨克斯坦哪个城市”，这背后有什么考虑？

苏尔坦·朱马古洛夫： 这是为了帮助大家“找人”。很多网友会留言，说自己曾经有德意志邻居或朋友，希望能再次联系上。我在活动现场拍摄视频时，会征得同意后询问他们来自哪里，希望通过这种方式帮助他们重新建立联系。有时候甚至让我觉得像在做一档“寻找亲人”的节目。

Фото: turkystan.kz

记者： 今年3月21日，您在德国洛讷市组织了一场规模较大的纳乌鲁兹庆典。这一想法是如何产生的？活动规模如何？

苏尔坦·朱马古洛夫： 这次活动是我和两位朋友共同策划的。一位是来自科克舍套、同样从事内容创作的德国博主莱昂，另一位是来自高加索地区、经营餐厅的拉迪克。我们希望将纳乌鲁兹办得像在哈萨克斯坦一样隆重。今年我还专门从哈萨克斯坦购买并运来一顶毡房，尽管运输过程较为复杂，但最终顺利搭建成功。活动吸引了来自荷兰、法国、波兰等国的参与者，可以说是德国乃至欧洲规模最大的纳乌鲁兹庆典之一。

Фото: turkystan.kz

记者： 活动的具体安排是如何设计的？

苏尔坦·朱马古洛夫： 我们参考在哈萨克斯坦庆祝纳乌鲁兹的方式设计了完整方案。从下午2点到晚上7点，在户外举行体育活动和文艺演出，包括拔河等传统项目。现场还准备了哈萨克传统美食，如纳乌鲁兹粥、包尔萨克等，同时也有乌兹别克风味的抓饭。当天共有2000多人参加。晚上则在附近大厅举行音乐会，但场地只能容纳700人。我们还邀请了来自哈萨克斯坦的歌手Jazzdauren，以及多位会唱哈萨克歌曲的艺术家登台表演。今年的活动整体组织更加有序，获得了参与者一致好评。

Фото: turkystan.kz

记者： 您目前主要从事什么工作？

苏尔坦·朱马古洛夫： 我在一家联合收割机制造厂工作，已经13年。同时，我也从事销售传统哈萨克商品，如头饰、长袍、木制器具以及国旗等。业余时间主要用于经营哈萨克语内容账号。目前在德国，用哈萨克语制作类似内容的人并不多。我希望通过自己的努力，让更多人了解旅居德国的哈萨克人与德意志人如何珍视哈萨克语言与文化。

记者： 感谢您接受采访，祝您工作顺利。

【编译：木合塔尔·木拉提】