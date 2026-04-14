哈萨克斯坦在国际原子能机构审议会议上提交核安全国家报告

哈萨克斯坦原子能署原子能监督监管委员会主席达尔汗·阿里阿克巴若夫率团出席会议。

会议首日，哈方提交了根据《核安全公约》履约要求编制的第五份国家报告。

报告系统介绍了哈萨克斯坦核能基础设施的现状及发展前景，阐述了为保障核安全与辐射安全所采取的措施，并重点涉及核能开发领域的相关问题。

根据规划，哈萨克斯坦拟建设两座核电站。目前，俄罗斯国家原子能公司已被确定为负责首座核电站建设的国际财团牵头方。

报告还强调了哈萨克斯坦在完善国家监管体系方面取得的进展，特别提及哈萨克斯坦原子能署及原子能监督监管委员会的设立，这为确保原子能利用领域的独立监管提供了制度保障。

消息称，哈萨克斯坦正积极引入包括国际原子能机构要求在内的国际标准和最佳实践。通过参与本次会议，哈方再次确认了对透明原则、国际合作以及持续提升核安全水平的坚定承诺。国家报告的提交，体现了哈萨克斯坦在发展核能基础设施并履行国际义务、完善监管体系方面取得的阶段性成果。

【编译：阿遥】