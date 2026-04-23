哈国拟在欧洲和高加索港口收购码头 构建欧亚一体化物流网络

他指出，地处交通枢纽的哈萨克斯坦长期以来一直是连接东西方的重要纽带。目前，哈方正致力于构建从中国东部沿海延伸至欧洲的高效物流体系，其中包括经高加索国家通往南欧的跨里海国际运输通道。在“一带一路”倡议框架下，哈萨克斯坦正与周边国家协同推进基础设施规划，形成显著的协同效应，并逐步扩展海外物流终端网络，以保障运输体系的连续性。

阿尔德别尔格诺夫介绍，自2014年以来，哈中双方已实施多个重要合作项目，包括：在连云港港建立物流节点，用于集散来自东南亚的货物；建设霍尔果斯—东门干港，作为中哈边境最大物流枢纽；以及发展西安国际港务区，目前约40%的发往欧洲的中欧班列在此编组。

依托上述基础设施，西安至波季港的运输时间已缩短至15至18天，下一步目标是将运输周期进一步压缩至10至12天。同时，哈方还在与欧亚经济联盟成员国推进联合项目。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

他表示，联合运输与物流公司——欧亚铁路联盟项目是成功合作的典范。该项目充分发挥区域协同优势，打造出连接亚洲与欧洲的最短运输路径。目前，该通道运输时间稳定在12至14天之间，已成为国际物流的重要参考标准。过去12年间，运输量较项目初期增长超过100倍。

此外，阿尔德别尔格诺夫透露，哈方正在积极推进在欧洲和高加索地区海港收购码头能力的相关工作。

他强调，哈萨克斯坦的目标不仅是获取资产，更是构建连接东西向与南北向通道的一体化运输网络体系。

【编译：木合塔尔·木拉提】