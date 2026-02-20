托卡耶夫总统在和平委员会首次会议上发表讲话

在向与会各方致意时，总统对美国总统唐纳德·特朗普组织这一历史性活动表示感谢。

- 在唐纳德·特朗普和平研究所举行的此次会议，恰逢果断而务实行动发挥关键作用的重要时期。这并非一场停留在通过口号式决议层面的会议，而是通过具体、明确的举措，为实现长期和平作出实质贡献的平台。- 总统指出。

总统表示，特朗普总统在推动全球和平与稳定方面所展现的清晰愿景和远见卓识，促使哈萨克斯坦决定加入和平委员会。

托卡耶夫认为，和平委员会是一个符合时代现实、能够增强多边努力潜力的机制。他指出，世界此前从未出现过类似倡议，这是一项前所未有的举措。通过共同努力，“通过建设实现和平”这一创新理念或项目完全有可能成为现实。因此，他完全赞同“持久和平必须建立在具体行动基础之上”的立场。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦愿为稳定加沙地带局势及推进地区重建作出贡献。

- 哈方有意通过具有良好商业信誉和高专业能力的国际公司参与地区重建与建设工作。该计划可包括基础设施建设，以及住房和住宅小区、学校、医院及其他重要社会设施建设。作为世界主要小麦生产国之一，哈萨克斯坦愿提供人道主义援助，以保障加沙及其周边地区的粮食安全。此外，哈萨克斯坦计划在未来五年内为巴勒斯坦学生提供500多个大学奖学金名额，支持其在哈萨克斯坦高校学习。- 托卡耶夫总统表示。

托卡耶夫表示，哈方愿分享在电子政务领域获得国际认可的经验及其他数字化解决方案。

在安全领域，哈萨克斯坦准备支持国际稳定力量，派遣医疗分队建立野战医院，并向民事—军事协调中心派出观察员。

托卡耶夫还指出，为实现中东地区的可持续发展，需要建立新的机制，以推动和平、扩大合作并加强地区互信。

- 基于这一立场，哈萨克斯坦决定加入《亚伯拉罕协议》，为地区及更广范围内务实的经济与人道合作作出贡献。这些原则完全符合和平委员会的崇高使命。- 托卡耶夫总统指出。

鉴于和平委员会议程具有全球性质，托卡耶夫确认，哈萨克斯坦愿通过在本国举办不同层级和形式的会议，为该倡议提供切实支持。

同时，他提议在和平委员会框架下设立以特朗普总统命名的特别奖项，以表彰其在推动和平事业方面取得的卓越成就。

- 相信在特朗普总统坚定而富有远见的领导下，和平委员会将圆满完成其历史使命。- 托卡耶夫总统说。

特朗普感谢与会领导人

美国总统特朗普在欢迎致辞中，对所有出席和平委员会首次会议的与会者为确保加沙稳定与重建所作出的集体努力表示诚挚感谢。

在介绍各成员国领导人时，特朗普将哈萨克斯坦描述为一个“美丽而富有的国家”。

他还表示，出席峰会的各国领导人是具有全球影响力的真正领导者，通过果断行动为加强和平、稳定与国际对话作出了重要贡献。

执行机构成员作专题报告

在高层活动期间，和平委员会执行机构成员分别作了报告。

与会者听取了关于加沙地带重建的计划，包括基础设施发展、安全保障以及国际融资安排等内容。

高级执行委员会成员贾里德·库什纳介绍了加沙发展总体规划，指出该地区应建设成为有利于居民生活和可持续社会经济发展的现代化空间。

世界银行行长彭安杰（Ajay Banga）表示，和平委员会的金融机制将以完全透明和定向资金分配原则为基础。

国际稳定部队负责人贾斯珀·杰弗斯将军介绍了确保加沙安全与维持稳定的相关措施。

加沙行政国家委员会负责人阿里·沙阿特提出了重建工作协调机制以及与国际伙伴合作的方式。

多国领导人发言并合影

会议期间，美国副总统杰伊·万斯、美国国务卿马尔科·鲁比奥、巴林国王哈马德·本·伊萨·阿勒哈利法、卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托、罗马尼亚总统尼库绍尔·丹、阿尔巴尼亚总理埃迪·拉马、埃及总理穆斯塔法·马德布利、阿联酋副总理兼外交部长谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬、土耳其外交部长哈坎·菲丹、科威特外交部长谢赫·萨利姆·阿卜杜拉·贾比尔·萨巴赫、沙特阿拉伯国务大臣阿德尔·朱拜尔、摩洛哥外交部长纳赛尔·布里塔等多位政要也分别发言。

会议结束后，和平委员会峰会与会人员在华盛顿合影留念。

