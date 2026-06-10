阿斯塔纳在莫斯科举办旅游推介会

此次活动是继今年5月在鄂木斯克、新西伯利亚和叶卡捷琳堡等地举行系列推介会后的延续。活动旨在进一步深化哈俄两国旅游业界合作，拓展商务联系，并推动双边旅游客流增长。

阿斯塔纳旅游发展中心副董事长萨亚特·胡赛因诺夫表示，俄罗斯始终是阿斯塔纳最重要的入境旅游客源市场之一。目前，到访首都的国际游客中，约39%来自俄罗斯。

—如今，阿斯塔纳已成为中亚地区发展最快的城市之一，并正逐步成长为连接欧亚的重要区域枢纽。便捷的交通条件和不断扩展的国际航线网络，是这座城市的重要优势，-他说。

Фото: Бекбау Тайманов/Kazinform

在商务推介环节，与会代表详细了解了阿斯塔纳的旅游资源和重点产业发展情况。其中，融合商务与休闲出行的“B-leisure”旅游模式，以及医疗、工业、文化娱乐、康养、美食、购物和节庆旅游等方向成为推介重点。

此外，主办方向俄罗斯合作伙伴介绍了阿斯塔纳即将举办的一系列国际活动，包括达·芬奇艺术遗产展、Comic Con Astana 2026、2026未来运动会、安立奎·伊格莱西亚斯演唱会以及BaiQymyz节等活动。

活动期间，阿斯塔纳旅游业代表还举行了专题路演，并与俄罗斯同行开展B2B商务洽谈。双方围绕未来合作方向、联合项目实施以及扩大旅游伙伴关系等议题交换了意见。

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主办方指出，此次路演进一步巩固了哈俄两国在旅游领域的合作基础，也为双方旅游产品的推广与交流创造了新的机会。

此次推介活动也是阿斯塔纳持续提升国际知名度、塑造现代化旅游目的地形象的重要举措之一。