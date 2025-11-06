托卡耶夫总统在华盛顿会见哈萨克斯坦IT初创企业代表

总统观看了哈萨克斯坦首个“独角兽”级初创项目——Higgsfield AI的演示。该项目是一款基于人工智能技术、可生成电影级画面的图像平台。会议期间，还介绍了Deep Infra（用于部署和运行机器学习模型的服务）、Valinor（生物技术领域初创企业）、ARC Drones（自主无人机研发公司）等具有前景的项目。

Фото: Ақорда

托卡耶夫总统还听取了关于Silkroad Innovations技术中心的情况介绍。该中心位于硅谷，致力于支持来自中亚国家的优秀青年和初创团队。

Фото: Ақорда

据介绍，此次会议共有20多家初创企业代表参加，项目总估值约14亿美元，充分展示了哈萨克斯坦IT生态体系的创新潜力。

Фото: Ақорда

托卡耶夫总统对哈萨克斯坦高科技领域企业的成果给予高度评价，并强调了在未来三年内将哈萨克斯坦建设成为“全面数字化国家”的战略目标的重要性。

“作为总统，我全力支持你们的事业。你们的工作对国家的未来至关重要。数字化与高科技是国家发展的核心优先方向之一，这一点我已在国情咨文中明确指出，”托卡耶夫总统表示。

Фото: Ақорда

【编译：木合塔尔·木拉提】