13:13, 06 10月 2025 | GMT +5
迪玛希在纽约会见致力于弘扬哈萨克文化的组织代表
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦驻纽约总领事馆近日举行了一场特别会晤，世界知名的哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达伊别尔艮与文化界人士及在美国积极推广哈萨克文化和音乐的组织代表进行了交流。
据哈萨克斯坦外交部消息，这次会面是支持海外哈萨克文化倡议、加强国际文化联系的重要一步。双方讨论了在国际舞台上推广哈萨克音乐与文化遗产的项目，以及与美国文化机构深化合作的计划。
会议特别提到了“北美哈萨克文化与商业协会（Kazakhstan Cultural-Business Association of North America, KCBANA）”在推动哈美两国文化与商务合作中的突出贡献。
此外，来自费城的音乐教授弗拉基米尔·登也因长期推广哈萨克作曲家——库阿特·希尔杰巴耶夫、加齐兹·朱巴诺夫、叶夫根尼·布鲁西洛夫斯基等人的作品而受到高度评价。他一直积极支持旨在提升哈萨克文化国际形象的项目。
此次活动进一步彰显了文化组织、侨团与创意群体合作的重要性。与会者指出，文化外交不仅是国家间信任与友谊的桥梁，更依托那些真心致力于促进文化交流的人们的努力。
值得一提的是，10月5日，迪玛希在纽约著名的“麦迪逊广场花园（Madison Square Garden）”登台演出，成为首位在这一世界级舞台上举办个人演唱会的哈萨克斯坦艺术家。
