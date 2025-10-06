迪玛希在纽约会见致力于弘扬哈萨克文化的组织代表

据哈萨克斯坦外交部消息，这次会面是支持海外哈萨克文化倡议、加强国际文化联系的重要一步。双方讨论了在国际舞台上推广哈萨克音乐与文化遗产的项目，以及与美国文化机构深化合作的计划。

Фото: СІМ

会议特别提到了“北美哈萨克文化与商业协会（Kazakhstan Cultural-Business Association of North America, KCBANA）”在推动哈美两国文化与商务合作中的突出贡献。

此外，来自费城的音乐教授弗拉基米尔·登也因长期推广哈萨克作曲家——库阿特·希尔杰巴耶夫、加齐兹·朱巴诺夫、叶夫根尼·布鲁西洛夫斯基等人的作品而受到高度评价。他一直积极支持旨在提升哈萨克文化国际形象的项目。

此次活动进一步彰显了文化组织、侨团与创意群体合作的重要性。与会者指出，文化外交不仅是国家间信任与友谊的桥梁，更依托那些真心致力于促进文化交流的人们的努力。

Фото: СІМ

Фото: СІМ

值得一提的是，10月5日，迪玛希在纽约著名的“麦迪逊广场花园（Madison Square Garden）”登台演出，成为首位在这一世界级舞台上举办个人演唱会的哈萨克斯坦艺术家。

【编译：达娜】