特朗普在白宫会见叙利亚临时总统阿赫梅德·阿什-沙拉

白宫新闻办公室表示，叙利亚总统抵达白宫后，与唐纳德·特朗普的会晤随即展开。

据路透社消息，阿什-沙拉的入场颇为低调，他不像其他外国领导人那样通过正门，而是从侧门进入。会谈期间，双方未发表联合声明，也未在媒体面前共同露面。

这一事件具有历史意义，因为叙利亚总统首次正式访问美国。此前，叙利亚最高级别代表上一次造访白宫可追溯至1999年，当时外交部长法鲁克·阿什-沙拉曾为参与与以色列的和平谈判而访美。

阿赫梅德·阿什-沙拉是叙利亚政权更迭后担任临时总统职务的前“解放沙姆委员会”领导人。他正致力于塑造该国新政治方向，并努力修复长期国际孤立后与西方国家的关系。

会晤前夕，联合国安理会已将阿赫梅德·阿什-沙拉及其内政部长阿纳斯·哈塔布从制裁名单中移除。自2014年起，阿什-沙拉因隶属该组织而受到限制，美国曾为其悬赏1000万美元，但华盛顿已撤销这一决定。

美国总统唐纳德·特朗普称赞其为“年轻、坚韧且作风强硬的领导人”，并强调他有潜力稳定叙利亚局势。

会谈中，双方讨论了打击“伊斯兰国”（即在哈萨克斯坦被禁组织“ISIS”）等问题，以及缓解对叙利亚的经济制裁。

叙利亚外长阿萨德·阿什-希巴尼表示，大马士革准备加入由88国组成的国际联军，对抗ISIS。他同时强调废除“凯撒法案”制裁的紧迫性。

谈判结果显示，美国财政部已将“凯撒法案”下部分限制措施暂停180天。

