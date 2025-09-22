托卡耶夫在纽约会见百事基金会董事长

会见中，双方讨论了百事公司在哈萨克斯坦推进投资项目的进展。

作为全球知名品牌，百事公司已在阿拉木图州启动薯片工厂建设，总投资额达3.68亿美元。

托卡耶夫总统指出，该项目的实施将为哈萨克斯坦经济带来显著效益。项目有望创造约900个长期就业岗位，百事公司将在当地开展马铃薯种植，用于薯片生产。

基霍介绍说，目前哈萨克斯坦巴甫洛达尔州、阿克莫拉州、卡拉干达州、阿拉木图州和杰特苏州约有15家农场已加入该项目。百事公司还计划扩大原材料储备基地，并通过科学方法提升马铃薯的产量和质量。

基霍表示，明年哈萨克斯坦将迎来百事公司生态体系中规模最大的薯片工厂之一。

—总统先生，感谢您的接见。能够成为您今天在纽约首场会见的企业，我们深感荣幸。百事公司在哈萨克斯坦的投资是我们最重要、最值得自豪的项目之一。这家工厂将成为我们体系中最大的薯片工厂之一。我们十分期待工厂早日建成并全面投产，希望能在明年6月投入运营。-他说道。

托卡耶夫总统对百事公司推动可持续农业的倡议表示支持，并强调哈萨克斯坦政府及地方政府将为工厂的如期投产提供一切必要支持和便利。

