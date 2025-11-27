中文
    08:34, 27 11月 2025

    哈萨克斯坦代表团在东京听障奥运会上斩获25枚奖牌

    （哈萨克国际通讯社讯）在日本东京举行的第25届夏季听障奥运会圆满落幕，哈萨克斯坦国家队共收获25枚奖牌，其中包括8枚金牌、4枚银牌和13枚铜牌。

    哈萨克斯坦代表团在东京听障奥运会上斩获25枚奖牌
    Фото: gov.kz

    在奖牌榜中，哈萨克斯坦柔道选手表现最为突出，共夺得5枚金牌、2枚银牌和4枚铜牌，位列项目总排名第一，创造了该国听障柔道历史上的最佳成绩。

    摔跤选手同样为国家争得多枚奖牌：自由式摔跤项目中获得1金、1银、3铜，古典式摔跤项目则包揽了金、银、铜三枚奖牌。

    在田径赛场上，法伊娜·梅伊尔曼诺娃以1.79米的成绩夺得跳高冠军，并刷新了大会纪录（原纪录为1.75米，由白俄罗斯选手玛格丽塔·赫拉尔科于2013年创造）。她还帮助队伍赢得1枚铜牌。

    此外，跆拳道选手共收获3枚铜牌，男子乒乓球队则在团体赛中获得铜牌。

    哈萨克斯坦体育和健身事务委员会副主席努尔兰·叶谢姆巴耶夫表示：

    -“我国听障运动员在国际赛场上再次证明了自身的竞争力。自赛事首日以来，哈萨克斯坦代表团始终稳居81个参赛国家的前五名。这一成果体现了残疾人体育的系统发展和国家支持的成效。未来，我们将继续为运动员提供全方位支持，助力他们取得更高成就。”

    据悉，本届听障奥运会吸引了来自81个国家的约3000名运动员参赛，项目涵盖21个体育项目的209个小项。哈萨克斯坦代表团共有78名运动员参加了8个项目的角逐。

    【编译：达娜】

