托卡耶夫在布鲁塞尔会见欧盟及欧洲投资银行高级代表

在与欧盟及欧洲投资银行高级代表举行会谈时，托卡耶夫总统高度评价了此前与欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔及欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩会晤所取得的成果，并表示，双方重申了进一步加强阿斯塔纳与布鲁塞尔战略伙伴关系的共同承诺。

托卡耶夫指出，此次访问取得了丰硕的经济成果，特别是签署总额超过120亿美元的商业协议和谅解备忘录，充分体现了欧洲商界对哈萨克斯坦经济发展前景以及国家正在推进的各项改革举措的坚定信心。

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托卡耶夫对哈萨克斯坦与欧洲投资银行之间富有成效的伙伴关系表示满意。他指出，相信双方未来进一步深化合作，将为推动哈萨克斯坦可持续经济发展以及促进区域互联互通发挥积极作用。

谢夫乔维奇表示，托卡耶夫总统此次正式访问，为欧盟与哈萨克斯坦关系发展开启了新的阶段。

他指出，访问期间签署的一系列重要商业协议，是双方多年来持续加强贸易与经济合作所取得的重要成果。

会见结束时，双方表示，将继续围绕共同关心的问题保持建设性对话，并共同推动各项合作倡议落地实施。