哈萨克斯坦在ITB上海国际旅游交易博览会展示旅游潜力

哈萨克斯坦在此次展览重点介绍了了两大主要城市——阿斯塔纳和阿拉木图的旅游签了。哈萨克斯坦展馆位于ITB展会的中心区域，共有17家哈萨克斯坦旅行社，以及阿斯塔纳航空和飞狮航空两家航空公司参展。

在哈萨克斯坦共和国驻上海总领事馆的支持下，阿拉木图市政府举办了“阿拉木图上海旅游日”活动，旨在向国际和中国市场推广这座南方大都市的旅游潜力。

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哈萨克斯坦驻上海总领事努尔兰·阿赫霍什哈尔沃夫指出，阿拉木图不仅已成为哈萨克斯坦最大的都市，也已成为中亚现代化的旅游、文化和商业中心。

总领事强调了加强与中国市场合作的重要性。他表示，随着哈萨克斯坦和中国于2023年11月实施互免签制度，以及阿斯塔纳航空于2026年3月开通阿拉木图至上海的直航航线，两国旅游业发展潜力巨大，并呼吁中方合作伙伴进一步拓展合作。

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值得一提的是，哈萨克斯坦在上海市中心上演的快闪舞蹈成为其参展亮点之一，成功吸引了国际观众的目光，并塑造了哈萨克斯坦现代而充满活力的形象。

ITB上海国际旅游交易博览会是一场重要的B2B旅游展览会，汇聚了各国旅行社、航空公司、酒店集团以及旅游业代表。今年，来自全球80个国家的旅行社参加了在上海举办的这场国际旅游交易会。

据此前报道，阿斯塔纳亮相2026 ITB上海国际旅游交易博览会。