哈萨克斯坦在ITU平台介绍数字韧性战略 推进欧亚数字枢纽建设

此次题为“电信——网络安全基础”的专题信息会议由国际电信联盟与哈萨克斯坦常驻世界贸易组织代表处联合举办，吸引了数字基础设施领域的多位国际专家参与。

会上，哈萨克斯坦人工智能和数字发展部通信委员会主席达米尔·谢伊森别科夫发表讲话，介绍了本国电信行业及数字韧性建设的重点发展方向。他表示，哈萨克斯坦正系统推进打造欧亚数字枢纽的战略，并已取得阶段性成果：在联合国电子政务发展指数中位列第24位，在中亚地区在线公共服务领域处于领先地位。

在技术发展方面，哈萨克斯坦持续加大对人工智能的投入。2025年通过了《人工智能法》，并推出国家级大语言模型KazLLM。2026年被正式确定为“数字化与人工智能年”，相关政策与项目正持续推进。同时，通信基础设施建设也获得大量资金支持，过去三年累计投资超过25亿美元。

未来，哈萨克斯坦计划实施“可负担互联网”项目，目标到2027年实现全国人口100%覆盖优质通信服务。此外，还将测试Direct-to-Cell等卫星通信技术，并力争将本国在国际互联网流量转运中的占比提升至5%。

分析认为，此次在国际电信联盟平台上的展示，是哈萨克斯坦推动竞选ITU理事会成员的重要举措，也有助于提升其作为数字发展合作伙伴的国际形象。

【编译：达娜】