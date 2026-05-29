托卡耶夫总统在欧亚经济委员会最高理事会扩大会议发表讲话

哈萨克斯坦总统感谢欧亚经济联盟成员国和观察员国的领导人，以及特邀嘉宾参加在阿斯塔纳举行的会议。

- 我们今天的会议意义非凡。2014年的今天，我们签署了建立欧亚经济联盟的条约。经最高委员会决议，5月29日正式被定为欧亚经济联盟日。我们的联盟已有十余年的历史。在此期间，我们为深化经济一体化做了大量工作。值得一提的是，就在最高委员会会议召开之际，欧亚经济论坛也在阿斯塔纳举行。我相信，论坛的成果将为我们多元化的商业伙伴关系注入新的活力。-托卡耶夫说。

国家元首指出，欧亚经济联盟保持着积极的宏观经济发展势头。

- 根据预测，2026-2027年欧亚经济联盟成员国的国内生产总值总和将增长约2.5%。尽管全球市场动荡，去年我们成员国之间的贸易额仍超过950亿美元。今年，我们预计双边贸易额将增长6%，这将使我们突破1000亿美元大关。然而，国际组织对全球市场形势的评估并不乐观。根据国际货币基金组织的报告，今年世界经济预计将放缓至多3%。当然，世界结构性变化也将影响欧亚经济联盟的经济发展。目前，使我们的联盟适应新的形势、加强内部稳定和提高竞争力是一项非常紧迫的任务。-他说。

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作为最高委员会轮值主席，哈萨克斯坦总统概述了一系列旨在进一步加快一体化结构发展的战略重点。他还感谢各成员国领导人对哈萨克斯坦提案的支持。

- 通过《关于负责任地发展人工智能的联合宣言》是一项重要决定，它体现了我们的共同目标。我期待在这一领域开展积极合作。我认为，我们应将工作重点放在以下优先领域。首先，加强欧亚一体化的数字化基础。在通过数字化和人工智能构建新的技术体系的过程中，快速数据处理、自动化和大规模创新正成为成功的关键因素。据专家估计，全球在人工智能技术方面的投资额已超过1万亿美元。未来十年，其在全球经济中的份额可能会增长数倍，达到7万亿美元。先进技术应成为欧亚一体化的强大催化剂。这种情况已经开始出现。我们可以自信地说，欧亚经济联盟内部正持续推进这方面的工作。转型涵盖所有领域，从生产和物流到农业和公共管理，无所不包。-他说。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦已采取多项系统性措施引入人工智能。

- 在阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）的基础上，一个快速发展且成熟的创业生态系统正在形成。我国已有超过100家高科技企业正在蓬勃发展。哈萨克斯坦已正式确认其技术净出口国的地位。信息技术服务出口额已超过10亿美元。我们取得的初步成就已获得国际认可。根据全球电子政务发展指数（EGDI）排名，哈萨克斯坦位列第24位。在在线服务质量方面，哈萨克斯坦跻身世界前十。现在的任务是广泛传播这些成功经验。国际人工智能中心Alem.ai已在阿斯塔纳成立。该中心不仅汇聚了众多优秀的软件开发人员，更是该地区一个重要的平台，致力于研发和实施基于人工智能的应用解决方案。我们认真研究并高度赞赏欧亚经济联盟成员国在数字化领域取得的成就，包括平台解决方案的案例，以及公共管理中现代方法的实施。联盟的每个成员国都在各自的数字化转型领域积累了丰富的经验。在发展国家能力的同时，必须积极参与制定联合技术倡议。我们需要分享最佳实践和有效解决方案。这将加速欧亚经济联盟内部的数字化发展，并提高我们经济的竞争力。-他说。

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托卡耶夫将欧亚空间交通走廊的数字化列为另一项优先事项。他表示，欧亚交通系统由连接亚洲、欧洲和中东主要市场的高科技国际路线组成。

- 我们谈论的是一个总长超过5万公里的运输走廊系统，其中超过1万公里途经哈萨克斯坦境内。为了保持我们在全球贸易和经济链中的领先地位，必须进一步发展和数字化跨境基础设施。便捷的物流解决方案、稳定的交付和快速的货物运输将有助于我们提升欧亚经济联盟的过境运输量。因此，去年年底，我们开始系统地引入“智能货物”等工具。我们已在“单一窗口”平台框架下开展了运输走廊数字化工作。哈萨克斯坦已建立与邻国以电子表格形式交换许可证的机制。联盟内部信息系统的整合迫在眉睫。为此，欧亚经济委员会已着手建立国家服务数字化“窗口”。这意义重大。我认为有必要加快这一进程，构建一个成熟的欧亚经济联盟数字交通走廊生态系统。如果我们朝着这个方向携手合作，完全有可能打造一个欧亚大陆的高科技交通枢纽。-他说。

哈萨克斯坦总统强调了欧亚经济联盟成员国生产中心和农业综合体数字化转型的重要性。他指出，经济数字化不仅是一种技术趋势，更是保持竞争力的主要保障。

- 哈萨克斯坦将通过系统性行动应对这一挑战，推行大规模数字化转型。工业部门和矿业冶金综合体的机器人化、“云”解决方案以及大型企业的“数字化备份”将提高生产率并降低成本。农业自动化将有助于实现丰收、节约用水并减少环境破坏。畜牧业已引入多项数字化系统，这将消除纸质文件的流通，并提高会计核算的准确性。全国各地已建成650多个“智慧”农场，这些农场配备了自动化挤奶、育肥和微气候监测系统。在作物和种子生产领域，正在引入一套系统，用于监控“从田间到餐桌”的产品供应链。由于周密的规划和数字化预测能力的运用，哈萨克斯坦连续第二年实现粮食丰收，产量达2700万吨，创历史新高。目前，哈萨克斯坦正在大力推进农业用地的数字化。农业无人机、卫星导航和气象站数据正被广泛应用。土地使用权的转移流程已实现电子化。国家对农民的支持机制也已全面实现电子化，这有效降低了腐败风险。-他说。

国家元首认为，有必要广泛传播农业数字化经验。

- 可以采取措施支持高科技项目，以加强欧亚经济联盟在全球食品市场的地位。关于为农业综合体合作项目提供财政支持的《欧亚经济联盟条约》修正案已提出并通过。这是朝着这个方向迈出的重要一步。值得利用欧亚开发银行的资源，增加对这类技术项目的融资规模。自成立以来的二十年间，这家金融机构已被证明是欧亚一体化进程中一个有效且广受欢迎的工具。我们在一次小型会议上听取了欧亚开发银行董事会主席的详细报告，并予以批准。我们一致认为，欧亚开发银行应继续发挥主导作用，推动联盟内部战略项目的实施。-他说。

托卡耶夫总统指出，在世界经济转型时期，寻找新的收入来源是另一项优先事项。

- 各国经济的长期稳定和未来地位直接取决于其能否快速适应新的技术挑战。昨天，在欧亚经济论坛的第一天，我们对此进行了详细讨论。从大规模数字化到人工智能，技术进步的浪潮层出不穷。因此，每一项新的技术进步都为下一次突破奠定了基础，这将为具有前瞻性思维的人们带来机遇。据专家预测，未来20年将涌现出一系列重要的技术进程，例如生物技术、自主系统、太空经济、储能和量子计算。例如，根据长期预测，到2035年，全球机器人市场规模将超过3760亿美元。虚拟现实行业的营业额将接近7000亿美元。当然，我们各国不应落后于这些全球创新。我认为，欧亚经济委员会应该支持在具有发展前景的领域交流具体经验，并支持联合项目的实施。-他说。

哈萨克斯坦总统强调了发挥欧亚经济联盟对外贸易和经济潜力的重要性。他指出，有必要进一步拓展联盟与阿拉伯世界、东南亚、非洲和拉丁美洲国家以及其他信誉良好的区域经济组织的联系。

- 目前，欧亚经济联盟正与印度积极就建立自由贸易区进行谈判。这项工作与其他领域的工作一样，值得关注。我认为白俄罗斯总统在小范围会谈上提出的建议非常好。无论是自由贸易区的创建伙伴，还是获得观察员地位的国家，都需要经过仔细筛选。也就是说，并非所有国家都应被平等接纳，而只有那些真正符合特定要求并能为欧亚经济联盟带来利益的国家才能被接纳。-他说。

国家元首表示，哈萨克斯坦将在其担任欧亚经济联盟机构轮值主席国的框架内，继续为加强成员国的共同经济潜力、确保其可持续发展提供最大程度的援助。

- 通过共同努力，我们可以取得显著成果，并将联盟内部的合作提升到一个新的高质量水平。我对此深信不疑。去年，我们成功完成了欧亚经济联盟战略方向实施行动计划。正如《关于进一步发展欧亚一体化的宣言》中所述，我们面前还有许多任务需要完成。最后，我祝愿各位在实现各自目标方面取得成功。-总统说。

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出席会议的还有白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、亚美尼亚副总理姆赫尔·格里戈良、以及欧亚经济委员会委员会主席巴赫特詹·萨金塔耶夫和伊朗伊斯兰共和国工业、矿业和贸易部长赛义德·穆罕默德·阿塔巴克。

欧亚经济委员会最高理事会会议是欧亚经济联盟的最高决策机构，由俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦五国元首参与。

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