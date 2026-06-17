哈萨克斯坦在经合组织会议介绍绿色经济发展成果

（哈萨克国际通讯社讯）6月15日至16日，哈萨克斯坦代表团赴法国巴黎参加经济合作与发展组织（OECD）“绿色行动特别工作组”（Green Action Task Force，GATF）会议，介绍哈萨克斯坦绿色经济发展和实现碳中和目标的相关举措。

据哈萨克斯坦生态和自然资源部新闻处消息，代表团成员包括生态和自然资源部气候政策司司长萨乌列·萨比耶娃、国家经济部国际经济合作司司长叶尔然·涅西布库洛夫，以及阿斯塔纳国际金融中心和哈萨克斯坦驻巴黎国际组织常驻代表处代表。

GATF是推动中亚和东欧国家绿色政策发展的重要国际合作平台。

会议期间，哈方介绍了今年4月22日至24日在阿斯塔纳举行的区域生态峰会成果，并再次感谢经合组织为峰会举办提供的支持。

在有关东欧、高加索和中亚国家绿色经济规划的圆桌会议上，萨乌列·萨比耶娃介绍了哈萨克斯坦实施《绿色经济转型构想》以及实现碳中和战略的最新进展和重点方向。

在讨论中亚可持续基础设施建设议题时，叶尔然·涅西布库洛夫分享了哈萨克斯坦实施亚洲可持续基础设施计划（Sustainable Infrastructure Programme in Asia，SIPA）的经验。

他表示，在SIPA项目团队支持下，哈萨克斯坦正在制定《2060年低碳发展战略》草案，并持续完善投资政策，特别是吸引绿色项目投资的相关机制。哈方同时表达了继续推进SIPA项目在哈实施的意愿。

会议还重点讨论了水资源领域发展问题。哈方指出，水资源管理已被列为国家行动计划的优先方向之一，希望就相关政策制定和实施经验与国际伙伴开展交流，并借鉴国际社会将水资源领域作为可持续发展重点方向的经验。

会议期间，哈萨克斯坦生态和自然资源部副部长曼苏尔·奥舒尔巴耶夫当选GATF 2027—2028年度主席团副主席。

此外，哈方代表还与经合组织发展中心及欧亚竞争力计划负责人举行双边会谈，围绕深化合作、推进联合项目及未来合作重点方向等议题交换意见。