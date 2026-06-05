“唐巴勒：祖先密码”展览在阿斯塔纳开幕

本次展览汇集了岩画实景摄影作品、以岩画元素为灵感创作的艺术装置、多媒体互动展示以及人工智能生成影像，为观众打造出一个融合历史与现代科技的多维文化空间。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

“唐巴勒”国家历史文化与自然博物馆保护区主任毕毕古丽·丹德卡拉克兹表示，展览在运用现代技术呈现文化遗产的同时，始终坚持尊重历史原貌的原则。她指出，展览名称本身便蕴含着特殊寓意，希望借助现代展示方式，让祖先镌刻在岩石上的历史记忆重新“发声”。

—在筹备过程中，我们运用了多媒体技术和人工智能手段，同时展出了部分遗址的原始影像资料。我们始终坚持的核心原则，是确保历史遗产真实性得到完整保留，-她说。

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谈及唐巴勒遗址的重要价值，考古学界普遍认为，其历史和文化意义正随着研究的深入不断凸显。著名历史学家再诺拉·萨马舍夫表示，唐巴勒不仅是哈萨克斯坦的重要文化遗产，也是全人类共同的文化财富。

—它是展现哈萨克历史与文化的重要见证之一，与霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓一道，成为哈萨克斯坦首批列入联合国教科文组织世界遗产名录的文化遗产。自1957年被发现以来，人们对它的认识不断深化，而其中仍有许多谜团有待后人继续探索，-萨马舍夫表示。

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萨马舍夫特别提到，展览将著名的“太阳头人像”作为核心视觉符号。

—带有太阳头饰的拟人形象是唐巴勒岩画最具代表性的特征之一。学界至今尚未形成统一解释，而我认为这些形象可能记录了青铜时代参与宗教仪式的祭司或巫师活动，与当时人们对太阳及天体的崇拜观念密切相关，-他说。

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出席开幕式的联合国教科文组织专家、历史学家维克多·诺沃热诺夫表示，岩画早已成为哈萨克斯坦最具辨识度的文化符号之一。

—研究者们常把哈萨克斯坦称作“岩画之国”。全国范围内已发现250余处大型岩画遗址，这使哈萨克斯坦成为中亚地区岩画文化遗产最为丰富的国家之一。此次展览不仅具有科研价值，也为公众了解和认识古老文化传统提供了良好契机，-他说。

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值得一提的是，展览举办时间恰逢6月4日国家象征日。诺沃热诺夫认为，在古代社会，岩画同样承担着传递身份认同和文化记忆的重要功能。

—在没有书籍和纸张的时代，人们将自己的历史刻写在岩石上。后来突厥时代广泛使用的氏族印记，实际上延续了这一传统。岩画中的许多符号逐渐成为突厥民族，包括哈萨克民族共同认同的重要文化标识，-他解释道。

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诺沃热诺夫指出，今天人们熟悉的许多民族纹样和装饰元素，都能够在古代岩画中找到源头。

—从岩画中可以看到鹰图腾以及大量动物形象。其中不少元素后来逐渐演变为民族传统纹饰。例如广为人知的“羊角纹”，以及山羊和盘羊形象，都在漫长历史进程中成为民族文化的重要象征，-诺沃热诺夫说道。

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唐巴勒（亦称塔姆格里）岩画遗址位于阿拉木图州，是中亚地区保存最完整、规模最大的岩画遗址之一。遗址内分布有约5000幅岩画，年代跨越青铜时代至中世纪时期，其中尤以青铜时代创作的“太阳头人像”最具代表性。除岩画外，遗址还保存有祭祀场所、墓葬和聚落遗迹，是研究古代草原文明宗教信仰、社会生活和艺术传统的重要实物资料。2004年，唐巴勒考古景观被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》，成为哈萨克斯坦最重要的世界文化遗产之一。

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