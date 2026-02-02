迪玛希邀请歌迷在阿拉木图免费观看《声起地平线》首映

作为该项目的执行制片人，哈萨克斯坦著名歌手迪玛希·库达依别尔根邀请歌迷在阿拉木图共同观看节目首期内容。公开首映活动将于巴卢安·肖拉克体育文化中心举行。在哈萨克斯坦，该节目还将通过Qazaqstan 电视台播出。

迪玛希在其官方 Instagram 页面上表示，该项目的官方账号在短短一夜之间便吸引了超过4万名关注者。他指出，这一数据让团队深感欣慰。

“看到这样的数字，我们真的非常高兴。家人和挚友们对这一创意的真诚支持与信任，对我来说是一种莫大的荣誉，”迪玛希表示。

他还提到，在人生的这一阶段，希望通过创意项目为国家作出贡献，并对所有支持该节目的观众表示感谢。他强调，这一项目属于所有人，因此希望以“一个大家庭”的形式共同见证首轮节目首映。

“我想和你们一起观看首映，”他说。

据悉，首映活动免费入场，无需购票。但观众可通过 TICKETON 网站领取票价为0坚戈的电子票。

【编译：达娜】