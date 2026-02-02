中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    07:37, 02 二月 2026 | GMT +5

    迪玛希邀请歌迷在阿拉木图免费观看《声起地平线》首映

    哈萨克国际通讯社讯）音乐真人秀节目《声起地平线》（Voice Beyond Horizon）将于2月5日在中国湖南卫视和芒果TV正式播出。

    Dimash's Stranger tour captivates 13 countries in three years
    Photo credit: Dimashnews.com

    作为该项目的执行制片人，哈萨克斯坦著名歌手迪玛希·库达依别尔根邀请歌迷在阿拉木图共同观看节目首期内容。公开首映活动将于巴卢安·肖拉克体育文化中心举行。在哈萨克斯坦，该节目还将通过Qazaqstan 电视台播出。

    迪玛希在其官方 Instagram 页面上表示，该项目的官方账号在短短一夜之间便吸引了超过4万名关注者。他指出，这一数据让团队深感欣慰。

    “看到这样的数字，我们真的非常高兴。家人和挚友们对这一创意的真诚支持与信任，对我来说是一种莫大的荣誉，”迪玛希表示。

    他还提到，在人生的这一阶段，希望通过创意项目为国家作出贡献，并对所有支持该节目的观众表示感谢。他强调，这一项目属于所有人，因此希望以“一个大家庭”的形式共同见证首轮节目首映。

    “我想和你们一起观看首映，”他说。

    据悉，首映活动免费入场，无需购票。但观众可通过 TICKETON 网站领取票价为0坚戈的电子票。

    【编译：达娜】

    标签:
    文化 哈萨克斯坦与中国 娱乐 迪玛希 音乐
    Дана Нұрбақыт
    编译
