托卡耶夫在新德里会见埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦高度重视与埃塞俄比亚的关系。

“我们对贵国怀有高度敬意。哈萨克斯坦常驻亚的斯亚贝巴大使馆是我国在非洲大陆设立的首批外交代表机构之一。此外，哈萨克斯坦还是非洲联盟观察员国。因此，我们对非洲的兴趣是明确而持久的，尤其重视与埃塞俄比亚的关系。我想强调，我们有意进一步加强两国关系。”托卡耶夫说。

托卡耶夫认为，通过扩大双边贸易规模，两国在进一步促进商业合作方面拥有巨大潜力。

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会谈期间，双方商定互派代表团，以进一步了解彼此的经贸和投资潜力，并研究在哈萨克斯坦建立埃塞俄比亚茶叶、咖啡及花卉产品供应枢纽的前景。

阿比·艾哈迈德祝贺托卡耶夫成功举行哈萨克斯坦共和国库鲁尔泰选举，并指出两国之间保持着高度相互理解和建设性合作。

“埃塞俄比亚同样致力于提高人民福祉、增强国家制度能力。在这方面，我们愿借鉴哈萨克斯坦等友好国家的先进经验。正如您所指出的，哈萨克斯坦在埃塞俄比亚设有大使馆。我们也将考虑在哈萨克斯坦设立大使馆的可能性。这无疑将有助于进一步加强两国关系。”阿比·艾哈迈德说。

会见结束时，托卡耶夫邀请阿比·艾哈迈德对哈萨克斯坦进行正式访问。

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此前，托卡耶夫于9月12日抵达新德里，出席第十八届金砖国家领导人会晤。当天，托卡耶夫还分别会见了阿布扎比王储哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬和美国总统南亚和中亚事务特使塞尔吉奥·戈尔，就双边合作及共同关心的议题交换意见。