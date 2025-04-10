08:51, 10 四月 2025 | GMT +5
拟在七年级起增设“法律与秩序”课程 以提升青少年法律素养
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦计划自中学七年级起为学生开设一门全新的必修课程《法律与秩序》。
该提议由哈萨克斯坦总检察长别热克·阿斯洛夫提出，旨在增强青少年对法律的认知与敬畏，防范未成年人违法犯罪行为。
- 我们建议在全国中学自七年级起引入《法律与秩序》必修课程，这将有助于减少青少年犯罪现象。因为，真正的风险往往源于法律知识的匮乏，该课程应由在职律师或执法部门的退休人员教授。他们不仅拥有扎实的法律知识，也能通过自身经历与学生分享现实经验。- 他说。
据悉，此项建议已在国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫主持召开的第四届国家库鲁尔泰会议上提出。
托卡耶夫总统当时在会上指出：
- 只有当青少年理解法律的实质，他们才不会轻易走上违规之路。我们希望孩子们不仅能在课堂上学以致用，更能将所学知识分享给家庭成员、邻居与社区。我们相信，此类课程将有助于培育具有法律意识、责任感和守法精神的年轻一代。
目前，该提议仍在审议阶段。教育部门正就课程内容、师资配备与实施路径等问题展开研究与磋商。
【编译：木合塔尔·木拉提】