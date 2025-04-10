拟在七年级起增设“法律与秩序”课程 以提升青少年法律素养

- 我们建议在全国中学自七年级起引入《法律与秩序》必修课程，这将有助于减少青少年犯罪现象。因为，真正的风险往往源于法律知识的匮乏，该课程应由在职律师或执法部门的退休人员教授。他们不仅拥有扎实的法律知识，也能通过自身经历与学生分享现实经验。- 他说。