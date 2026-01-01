迪玛希在全球13个国家举办《Stranger》演唱会

从巡演主题曲的歌词来看，“Stranger”显然是最准确、语义上最稳妥的选择。这场演唱会横跨三大洲、在13个国家成功举办。

“一片新的土地——在我看来，一片新的土地——就在我的脚下。身处异乡的旅人——一次认识自我的全新契机……”

此外，许多外国媒体将这首歌的歌名解读为“陌生人”（Stranger）。这是因为迪玛希在此次巡演中首次到访了多个国家。

将这些名称与迪玛希本人的话结合起来，便可知他此次远渡重洋的旅程的主要目的，是将祖国的文化介绍给尽可能多的观众。

迪玛希一如既往地从哈萨克斯坦开启巡演，并通过音乐系统地践行着他的使命。他营造了一种独特的精神氛围，将那些热爱音乐、追求团结与和平、渴望感受真挚而纯粹的爱的人们凝聚在一起。

迪玛希的父母哈纳特和斯韦特兰娜·阿伊特巴耶夫讲述了巡演节目的制作过程。

据他们介绍，演出的概念首先由迪玛希本人确定。他会根据为演唱会挑选的曲目，按照自己的导演理念来创作节目。之后，导演团队会着手准备，对各种想法进行全面分析，最终形成完整的演出方案。

超过200名来自创意、技术和组织团队的人员参与了此次巡演首场演唱会的筹备工作。仅在阿拉木图和阿斯塔纳，就有超过100名专业人员负责技术设备的安装。如果算上服装设计师、志愿者和其他行业工作人员，参与此类演唱会的人员总数约为400人。

海外演唱会的筹备工作通常在演唱会举办前7-9个月开始。在这种情况下，需要充分考虑东道国的法律法规和文化习俗。巡演团队由来自哈萨克斯坦、西班牙、俄罗斯、古巴、德国和中国的音乐家、演唱会管理人员和技术人员组成。他们都是各自领域的专业人士，经验丰富。在演唱会举办国，演出主办方和场馆工作人员也会加入，共同组成一个约200人的团队。

演唱会结束后，一条评论写道：“迪玛希是怎么做到的，我们不得而知，但他的每一场演唱会都像是一次全新的人生。” 确实，只要提到演出中的某个特定时刻，迪玛希的歌迷们就能立刻说出他当时在哪个城市，参加的是哪场演唱会。

迪玛希抱着孩子演唱《Znay》的场景让人想起安塔利亚。11岁的加布里埃拉在杜塞尔多夫演唱的《圣母颂》令人动容。而迪玛希的首次空中杂技表演则是在阿斯塔纳演出的《疲惫天鹅之爱》。

过去三年，迪玛希的演唱会邀请了众多名人嘉宾。哈鲁克·莱文特、茜蒂·诺哈丽莎和布拉克·耶特尔作为东道国的贵宾登台献艺。迪玛希与王健合作，首次演唱了成龙电影《先锋》的主题曲《Happy》。他还与雷纳特·盖辛合作，以歌曲《Kairan elim》带领观众进入了一个充满复杂历史记忆的世界。在麦迪逊广场花园的舞台上，沃尔特·阿法纳西耶夫与他共同演绎了歌曲《Love's not over yet》。

在许多演唱会上，观众们有幸聆听了迪玛希原创歌曲的首演：在阿拉木图，他演唱了《The Story of One Sky》和《El Amor En Ti》；在香港，他演唱了《When I've Got You》和《Smoke》；在阿斯塔纳，他演唱了《Fire》；在纽约，他演唱了《Samgau》和《Living For The Game》。

迪玛希还在一些城市用当地语言演唱歌曲，令当地观众欣喜不已：在埃里温演唱了《Sareri ovin mernem》，在伊斯坦布尔演唱了《Gesi Bağlari》，在巴塞罗那和墨西哥城演唱了《Besame mucho》。

对于“你对粉丝的依赖程度如何？”这个问题，迪玛希回答如下：

- 简单来说——非常依赖。我明白，对于任何艺术家，包括我，没有观众，这份职业就毫无意义。我尝试不同的风格，不同的方向，但始终坚持新古典主义的创作理念。我尽量不去在意大众如何看待我的音乐，因为我的音乐在某种程度上是独一无二的。感谢所有观众一直以来对我的支持。我非常感谢上帝让我与你们相遇。-迪玛希说。

2025年，迪玛希在中国、吉尔吉斯斯坦和越南等国举办了演唱会，并在阿拉木图和阿克套与同胞们见面。

此外，迪玛希首次踏上非洲大陆——埃及。这意味着前路漫漫，未来将迎来诸多重要事件。

【编译：小穆】