    12:54, 03 11月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦在全国兴建232所新学校

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦教育部消息，目前全国各地正在建设232所新学校，可提供26.7万个学生学位。

    жаңа мектеп
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    今年已有105所新学校投入使用，新增学位15.7万个。其中，71所学校（提供13.5万个学位）系“未来学校”国家项目框架下建成。新建学校主要集中在突厥斯坦、曼格斯套、阿拉木图、阿克托别和江布尔州。

    “该国家项目计划兴建217所现代化学校，共提供46万个学位，其中逾40%位于乡村地区。新格式学校与传统典型学校显著不同：总面积增大15%—20%，技术装备水平提升四倍。每所学校均配备机器人教室、STEM实验室、舞蹈厅、联合办公区以及最多四间体育馆。”消息称。

    此外，1000所位于小城市、区中心及乡村的学校正在进行现代化改造。项目包括大楼大修、家具更新、图书馆与食堂翻新、安全系统升级等内容。这将为全国各地区儿童提供舒适、安全的学习环境。

    下一阶段，将统一推进学校基础设施向现代标准转型。根据总统指示，大规模学校翻新计划正在实施，包括外立面与屋顶更新、窗户更换、工程管网大修、场地美化与绿化等。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    哈萨克斯坦 教育 教育部
