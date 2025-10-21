哈萨克斯坦在全球交通拥堵指数中排名第44位

交通拥堵指数综合考虑了多项因素，包括通勤时间、驾驶者对交通状况的不满意程度、二氧化碳排放量以及交通系统整体效率等，用以反映一个国家的总体交通状况。

数据显示，哈萨克斯坦居民平均单程通勤时间为35.8分钟。指数中所谓的“时间差距指数”为672，代表公众对通勤时间的不满程度在通勤超过25分钟后会指数式上升。交通系统整体“低效指数”为141.3，反映出人们更倾向于使用私家车而非公共交通工具。每日通勤所产生的二氧化碳排放量为3942.5克。

在全球范围内，交通状况最为糟糕的国家包括尼日利亚、哥斯达黎加、斯里兰卡、孟加拉国和肯尼亚，而爱沙尼亚、奥地利和芬兰被评为交通最顺畅的国家之一。

在独联体国家中，俄罗斯（第19位）、阿塞拜疆（第27位）和乌克兰（第37位）的交通拥堵程度高于哈萨克斯坦；而白俄罗斯（第63位）和亚美尼亚（第71位）的交通状况则相对更好。

Numbeo还对全球335个城市进行了排名，哈萨克斯坦的两大城市也榜上有名。其中，阿斯塔纳以交通指数128.3位列第197位，平均通勤时间为34.3分钟；而阿拉木图的交通状况更为拥堵，以指数154.6位列第117位，平均通勤时间达39.4分钟。

在全球城市榜单中，交通最为拥堵的城市包括拉各斯（尼日利亚）、圣何塞（哥斯达黎加）、洛杉矶（美国）、沙迦（阿联酋）和科伦坡（斯里兰卡）；交通最顺畅的城市则是塔尔图（爱沙尼亚）、斯普利特（克罗地亚）和巴尼亚卢卡（波黑）。

在独联体城市中，克拉斯诺达尔、莫斯科和圣彼得堡被列为最拥堵城市，而加里宁格勒、下诺夫哥罗德和埃里温的交通状况则相对较好。

