在全球“少子化”浪潮中，哈萨克斯坦的人口优势正在发生什么变化？

（哈萨克国际通讯社讯）在全球生育率持续下降的大背景下，哈萨克斯坦仍然是少数总和生育率高于人口世代更替水平（2.1）的国家之一。然而，最新数据显示，随着城市化进程加快、社会结构变化以及生育观念转变，哈萨克斯坦的人口发展也开始呈现出与全球趋势相似的变化特征。

全球生育率持续下降 哈萨克斯坦仍处于较高水平

联合国数据显示，过去半个世纪，全球总和生育率已从平均每名女性生育约5个孩子下降至目前的约2.2个。这一变化正在重塑世界人口结构，并为许多国家带来长期的经济和社会挑战。

目前，欧洲大部分国家以及东亚地区的总和生育率已低于人口世代更替水平（2.1）。相比之下，哈萨克斯坦的总和生育率仍保持在2.57，处于较高水平。从巴基斯坦到蒙古国的广阔区域内，多个国家的生育率仍高于世代更替水平，哈萨克斯坦正是其中之一。

根据哈萨克斯坦国家统计局的数据，截至2026年初，全国总人口已达到2058万人，较年初增加逾7.6万人。

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哈萨克斯坦仍是中亚地区人口增长的重要力量

在中亚地区，哈萨克斯坦的人口增长水平依然具有明显优势。

数据显示：

乌兹别克斯坦总和生育率约为3.45；

吉尔吉斯斯坦约为2.75；

哈萨克斯坦为2.57；

亚美尼亚约为1.71；

俄罗斯约为1.46；

白俄罗斯约为1.2。

尽管如此，哈萨克斯坦的新生儿数量已经开始从新冠疫情期间及疫情结束后出现的阶段性高位逐渐回落。

Finprom.kz网站发布的数据显示，2026年第一季度，哈萨克斯坦共出生74100名婴儿，较去年同期的77300名减少约4.2%，出生人口减少约3200人。

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城乡出生人口均出现下降

数据显示，出生人口下降趋势在城乡地区均有体现，但农村地区降幅更为明显。

其中：

城市地区出生人口由46700人下降至45600人，同比下降2.3%；

农村地区由30700人下降至28500人，同比下降7.2%。

性别比例则保持基本稳定。2026年第一季度，全国共出生男婴3.8万人、女婴3.61万人；去年同期分别为3.96万人和3.77万人。

从地区分布来看：

出生人口最多的地区包括：

突厥斯坦州（10400人）；

阿拉木图市（7200人）；

奇姆肯特市（6300人）；

阿拉木图州和阿斯塔纳市（各6200人）。

出生人口最少的地区包括：

乌勒套州（738人）；

北哈萨克斯坦州（1100人）；

东哈萨克斯坦州（1600人）；

阿拜州和库斯塔奈州（各1800人）。

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生育率放缓是全球“第二次人口转变”的一部分

专家指出，哈萨克斯坦当前出现的出生人口下降并不意味着人口危机，而是全球“第二次人口转变”（Second Demographic Transition）现象的一部分。

随着教育水平提高、城市化进程加快、女性劳动参与率提升以及育儿成本不断增加，越来越多国家开始出现生育率下降趋势。长期以来，哈萨克斯坦一直保持较高的生育水平，因此其变化尤为值得关注。

分子医学与细胞生物学专家、青年生殖健康问题专家阿斯兰·捷米尔汗诺夫（Aslan Temirkhanov）认为，目前的变化应放在更长时间维度中观察。

他表示，新冠疫情期间，由于居家时间增加和生活方式变化，许多国家都经历了短期“生育高峰”。如今出生人口的回落，在一定程度上属于疫情后的正常调整。

因此，与单一季度的新生儿数量相比，更值得关注的是哈萨克斯坦长期的总和生育率变化趋势。

城市生活成本正影响年轻家庭的生育选择

捷米尔汗诺夫指出，经济因素已经成为影响全球生育行为的重要原因之一。

特别是在阿斯塔纳和阿拉木图等大城市，高昂的住房、育儿和生活成本使越来越多年轻家庭选择推迟生育或减少子女数量。

与此同时，女性受教育水平和劳动参与率不断提高，也使得年轻人普遍倾向于更晚组建家庭。

不过，专家认为，这并不意味着哈萨克斯坦一定会走上东亚或南欧国家的低生育率发展道路。未来人口发展的关键，在于能否持续改善家庭发展的社会和经济环境。

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生殖健康教育是人口发展的重要投资

专家认为，哈萨克斯坦能够长期保持较高生育率，与国家对家庭的支持政策、社会文化传统以及生殖健康教育体系的发展密切相关。

捷米尔汗诺夫特别强调，全面的性教育和生殖健康教育对人口发展具有重要意义。

他说，相关教育不仅有助于提升家庭生育规划能力，也能够帮助年轻人正确认识避孕知识、生殖健康以及医疗服务的重要性。

目前，许多哈萨克斯坦年轻人并不知道，全国已建立超过100家青年健康中心，为10至18岁的青少年以及18至29岁的年轻人免费提供生殖健康、心理健康、医疗咨询和法律援助等服务。

年轻人的生殖健康知识仍有提升空间

联合国人口基金（UNFPA）2025年的一项调查显示，哈萨克斯坦15至24岁年轻人的生殖健康知识水平仍有待提高。

调查数据显示：

仅11.7%的受访者了解艾滋病相关知识；

15至19岁群体的知晓率仅为8.1%；

20至24岁群体为19.1%。

此外，超过60%的年轻人缺乏对性传播疾病的基本认识，包括其可能导致的不孕不育等长期影响。

专家表示，信息不足、疾病延误治疗以及缺乏专业医疗支持，都可能对未来生育能力产生影响。

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“期待已久的孩子”计划已帮助1.2万个家庭迎来新生命

近年来，哈萨克斯坦在生殖健康和辅助生殖技术领域取得显著进展。

2021年启动的总统“期待已久的孩子”（Аңсаған сәби）计划，是哈萨克斯坦支持不孕不育家庭的重要国家项目。

该计划每年提供7000个体外受精（IVF）治疗名额，目前全国约有20家医疗机构参与项目实施。

过去五年：

已完成约28000例试管婴儿治疗；

已有约12000名婴儿出生；

另有约10000名女性处于妊娠阶段；

项目成功率约为30%，达到国际较高水平。

城乡生殖健康资源仍存在差异

专家指出，城乡之间在生殖健康领域仍存在一定差距。

城市地区的不孕问题更多与内分泌疾病、生活压力以及缺乏运动有关，而农村地区则更容易出现长期未治疗的炎症性疾病和盆腔疾病，其主要原因在于医疗资源相对不足。

目前，基层医疗卫生人员短缺仍是农村地区面临的重要问题，专业诊疗服务和实验室检测资源主要集中于城市。

生殖健康误区仍需进一步消除

捷米尔汗诺夫还指出，社会上长期存在一个误区，即认为全面性教育会促使青少年更早开始性生活。

他表示，大量国际研究恰恰证明，年轻人越了解生殖健康知识，其首次发生性行为的年龄往往越晚。

数据显示，哈萨克斯坦年轻人的平均初次性行为年龄约为16.8岁，这也进一步说明加强科学教育的重要性。

此外，他特别提到，人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种也是当前生殖健康领域的重要议题。HPV是导致宫颈癌的主要诱因之一，而澳大利亚、丹麦等率先推广HPV疫苗的国家，宫颈癌发病率已显著下降。

人口优势并非理所当然

总体来看，哈萨克斯坦目前仍保持着明显的人口增长优势，总和生育率高于多数发达国家和部分周边国家。但随着社会经济结构不断变化，人口发展的积极态势并非理所当然。

专家认为，未来哈萨克斯坦的人口竞争力，将越来越依赖于家庭支持政策、生殖健康体系建设、教育水平提升以及城乡医疗资源均衡发展等多个方面的协同推进。只有将这些因素纳入统一的人口发展战略，才能持续巩固国家的人口优势，为经济和社会发展提供长期动力。