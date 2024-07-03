俄总统普京在上合组织峰会框架下与多个国家领导人举行会谈

峰会框架下，阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫和俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京举行了会谈。两国元首就双边经贸和人文领域合作现状深入交换了意见。具体来说，双方就基础设施（北-南道路）、能源和工业领域合作优先方向进行了讨论。

此外，两国元首还谈及了阿塞拜疆“俄罗斯文化日”活动的初步成果。普京向阿塞拜疆总统就在该国境内的俄罗斯语教育机构的稳定运行表示感谢。阿利耶夫指出，两国之间的贸易量近两年增长了两倍，相互贸易呈现以本币结算的好趋势。

俄罗斯总统还同蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫和巴基斯坦伊斯兰共和国总理沙赫巴兹·谢里夫举行了会晤。

蒙古国和俄罗斯总统就欧洲与中国之间的过境物流运输潜力、提升乌兰巴托铁路运输能力，以及通过在蒙古东部修建一条新铁路连接俄罗斯远东地区和中国以及建设联合水电站的问题进行了讨论。

巴基斯坦总理谢里夫和俄罗斯总统普京指出，两国合作关系正在以商业和友好的方式发展。此外，双方就进一步增加相互贸易的可能性进行了讨论。

【编译：小穆】