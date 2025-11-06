哈萨克斯坦在上海进博会四大展区亮相 展示多元出口潜力

哈萨克斯坦今年在四个展区亮相：国家馆、中华全国供销合作总社（China Co-Op）展区、江苏苏豪（Jiangsu SOHO）展区，以及首次设立的阿拉木图城市展馆。

Фото: t.me/saudagovkz

- “对哈萨克斯坦而言，参加上海进博会已成为一项战略方向。这一平台为本国制造商打开新的出口机遇，不仅通向中国，也面向全球市场。” - 贸易和一体化部部长阿尔曼·沙卡利耶夫表示。

沙卡利耶夫指出，当前中国正通过扩大进口促进国内消费升级，这为包括哈萨克斯坦在内的发展中国家带来新机遇。根据中国政府的官方路线图，今年中国重点推动与中亚国家的贸易合作。

Фото: t.me/saudagovkz

借助进博会平台，哈萨克斯坦企业不仅签署出口合同，也进一步拓展了在全球最大消费市场的影响力。过去五年间，哈中双边贸易额几乎翻番，至2024年已达302亿美元，其中哈萨克斯坦对华出口增长了两倍。

据QazTrade数据，哈萨克斯坦企业通过参加进博会签署的合同总额已超过3.065亿美元。仅在2023—2024年间，就签署了多项供应协议，涵盖油脂制品、肉类、植物油、干骆驼奶、果汁及果泥等。今年预计还将签订新的长期合同，向中国、东南亚及海湾国家出口农产品和食品。

Фото: t.me/saudagovkz

Фото: t.me/saudagovkz

展会期间，哈萨克斯坦贸易政策发展中心股份公司（QazTrade）与深圳的优合集团有限公司（OIG）签署了合作备忘录，旨在推动哈中数字贸易发展，建立线上平台和数字化工具，加速出口流程。双方将共同推广哈萨克斯坦农产品与食品在中国市场的销售，发展现代技术与物流体系，并优化结算条件。

优合集团是中国最大的食品进口企业之一，跻身全国前500强，拥有3.1万家全球供应商、15个中国办事处及11个海外代表处。该公司在中国进口冷冻食品市场占比达18%，平均每7块牛排、6块鸡胸肉或5只虾中，就有一份来自OIG进口体系。

Фото: t.me/saudagovkz

Фото: t.me/saudagovkz

- “贸易和一体化部正为中小企业进入国际市场、融入全球价值链创造条件。我们正在通过‘区域化’模式推动哈萨克斯坦产品在中国落地，在多个省份设立展示馆、代表处和贸易中心。目前已在乌鲁木齐和南京设有合作办公室，并计划进一步扩大地理覆盖范围。” - 沙卡利耶夫强调。

此外，双方还将开展产品适应中国市场的加速计划，包括包装优化、品牌打造与市场推广，为哈萨克斯坦优质商品打开更广阔的国际舞台。

Фото: t.me/saudagovkz

【编译：达娜】