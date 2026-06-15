在网上爆粗口也要罚？哈萨克斯坦拟扩大处罚范围

根据现行《行政违法法典》第434条规定，轻微流氓行为包括在公共场所使用粗俗或侮辱性语言。违法者将面临20个月计算指数（2026年约合86500坚戈）的罚款、最长60小时社会服务劳动，或最长15天行政拘留。

哈萨克斯坦政府表示，目前正在制定相关法律修正案，拟将网络平台上的不文明用语行为纳入行政责任范围。有关法案计划于今年6月提交议会审议。

在答复中，政府还提及对教练及公开培训活动组织者的监管问题。

目前，哈萨克斯坦已实施《教练活动（专业教练）》职业标准，对从业人员的资格认证、专业能力和职业道德提出明确要求。

根据规定，教练需具备相关专业学历或国际认证资格，包括国际教练联合会（ICF）和ACU等机构颁发的认证证书。同时，每三年至少接受40小时继续教育培训，其职业活动还须遵守相关行业协会制定的职业道德规范。

此外，哈萨克斯坦正在制定《调解员职业道德准则》，旨在培育尊重、理性沟通的社会文化，促进矛盾和纠纷的和平解决。

政府指出，目前正在通过媒体和社交网络持续开展文明用语宣传教育，已发布数千份预防性宣传材料。同时，国家还通过政府资助项目和非政府组织计划，加强青少年法治教育、预防违法行为以及弘扬民族价值观。

在教育领域，相关工作也被纳入《哈萨克斯坦儿童（2026—2030年）》发展规划，重点培养青少年尊重他人、文明交流和遵守社会道德规范的意识。

值得一提的是，自2023年3月6日起，哈萨克斯坦已实施新版《行政违法法典》修正案，进一步加重了对公共场所使用不雅语言行为的处罚力度。