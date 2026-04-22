托卡耶夫总统在区域生态峰会发表讲话 呼吁构建公平协同的可持续发展模式

托卡耶夫在致辞中表示，能够在本次峰会上迎接来自中亚及高加索地区各国领导人深感荣幸，并对各国领导人及国际组织代表的出席表示感谢。他指出，本次在联合国等国际机构合作框架下举行的论坛具有重要意义，有助于推动区域生态议题深入发展。

总统强调，生态问题早已超越气候变化范畴，关系到人类生存基础，包括空气质量、水资源安全、土壤状况、粮食体系稳定以及社会可持续发展。他指出，生态不仅是环境议题，更是一种对地球生命负责的生活方式。

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托卡耶夫指出，当前世界正处于充满不确定性的复杂阶段，全球和地区稳定面临挑战，原本用于发展与解决生态问题的资源被分散和消耗。在此背景下，国际社会特别是联合国等多边机构应发挥更加重要的作用。他强调，联合国宪章应被完整、统一地遵循，不应被选择性解读或用于特定目的。

在谈及全球生态治理时，总统指出，当前生态议程在制定过程中，往往忽视发展中国家的实际需求。他强调，发达国家应认识到自身是在长期工业化进程中达到当前标准，因此全球绿色转型应遵循公平、平衡和激励原则。

托卡耶夫表示，生态合作应成为团结各国的纽带，而非分歧来源，应建立在互信与责任基础之上。他呼吁各国以务实态度推进合作，共同应对挑战。

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总统指出，中亚及周边地区面临诸多共同生态问题，包括水资源短缺与管理不善、荒漠化、冰川融化、空气污染以及生物多样性减少等。他强调，应通过协同行动加以解决，并指出当前已进入必须采取实际行动的阶段。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦高度重视生态议题，并已在新宪法中将环境保护确立为国家政策和公民责任的重要原则。他指出，生态安全不仅是发展议题，更是国家意识的重要组成部分。

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他介绍说，哈萨克斯坦正积极推进向清洁能源转型、保护生物多样性、恢复退化土地、完善水资源管理体系以及实施节水政策，并加强区域合作。目前，哈萨克斯坦超过7%的电力来自可再生能源，计划到2030年将这一比例提高至15%以上。

同时，总统指出，作为全球重要的能源和铀资源供应国，哈萨克斯坦支持发展低碳能源。目前正推进首座核电站项目，并对传统火电站进行现代化改造，以减少约35%的有害排放。

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在水资源问题上，托卡耶夫强调水安全对整个中亚地区至关重要。他提到，北咸海已有约36%实现恢复，水质改善、渔业资源增加，当地居民生活明显改善。同时，哈方将继续推动国际咸海拯救基金框架下的合作。

针对里海问题，总统表示，哈萨克斯坦对里海水位下降深表关切，并已提出制定跨国合作计划，同时倡议成立里海科研机构，以加强区域科研合作。他强调，应避免在里海地区使用军事力量。

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此外，托卡耶夫提到，哈萨克斯坦已提出建立联合国框架下的国际水资源组织倡议，以提升全球水资源治理的协调性与效率。

在生物多样性保护方面，总统表示，哈萨克斯坦在保护珍稀物种方面取得积极成果，例如赛加羚羊数量显著恢复，雪豹数量已增至190只。他还介绍了与国际伙伴合作恢复图兰虎、普氏野马等物种的相关工作。

托卡耶夫指出，近年来哈萨克斯坦已在超过100万公顷土地上种植15亿棵树，并与乌兹别克斯坦专家合作，在咸海干涸区域种植梭梭，以遏制荒漠化进程。

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总统还介绍了“清洁哈萨克斯坦”全国性生态行动，强调该倡议已吸引数百万志愿者参与，体现了公民生态责任意识的提升。他指出，今年被宣布为国际志愿者年，同时也是哈萨克斯坦“数字化与人工智能发展年”，人工智能将在生态治理中发挥重要作用。

托卡耶夫在讲话最后强调，保护地球是全人类共同责任，并提出应以责任、合作、公平、务实和团结为原则，共同推动可持续发展。他表示，本次峰会将通过《中亚生态合作阿斯塔纳宣言》等重要文件，为区域生态合作注入新动力。

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在本次峰会全体会议上，除哈萨克斯坦总统外，吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫、亚美尼亚总统瓦阿格恩·哈恰图良、蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫、格鲁吉亚总统米哈伊尔·卡韦拉什维利、阿塞拜疆总理阿里·阿萨多夫，以及联合国和相关国际机构高级官员分别发言。

据了解，本次区域生态峰会由哈萨克斯坦与联合国及其他国际组织共同主办，旨在推动建立涵盖生态系统保护、水资源与土地资源管理以及生物多样性保护的综合政策与合作机制，进一步促进中亚地区可持续发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】