在保护生态前提下推进旅游业发展 政府总理作出系列部署

一是更新国际旅游推广工具，系统提升对外信息质量。

总理指出，外国游客在选择旅游目的地前，通常会优先查阅互联网和社交媒体等公开信息来源。然而，过去四年中，用于吸引外国游客的相关推广工具并未及时更新，仍在使用过时信息，文化、民族、体育等内容覆盖不足。

他要求旅游主管部门会同文化部门、哈萨克旅游国有控股公司（Kazakh Tourism）以及各地行政机构，在一个月内制定2026年详细工作计划，统筹考虑全国范围内的文化、体育及其他大型公共活动。

二是完善国家公园等区域的规范准入机制，实现旅游与生态保护并行。

会议指出，国内企业在进入国家公园、自然保护区和保留地等区域开展旅游项目方面仍面临一定限制。为在确保动植物资源保护的同时推动旅游基础设施可持续发展、提升服务质量，总理要求研究国际通行做法，就企业有序、规范进入国家公园和自然保护区域的机制提出建议。相关工作由生态主管部门会同企业家协会推进，并负责制定相应立法修订建议。

三是平衡投资需求与水域保护要求，破解沿岸建设限制问题。

总理指出，部分投资项目在实施过程中，因沿水体保护区限制或禁入规定而遇到现实困难。例如，一些水上乐园项目因无法铺设配套基础设施而受阻。对此，应在生态安全与经济发展之间寻求“合理平衡点”。他责成水资源主管部门研究先进国际经验，并提出相应的法律调整方案。

据介绍，相关工作的总体协调职责已交由副总理兼文化和信息部长阿依达·巴拉耶娃负责。

【编译：达娜】