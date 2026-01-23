中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    14:55, 23 一月 2026

    哈萨克斯坦在墨西哥城设立荣誉领事馆

    （哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦外交部消息，哈萨克斯坦在墨西哥城正式设立荣誉领事馆，相关揭牌仪式日前在哈萨克斯坦驻墨西哥大使馆举行。

    Почетное консульство Казахстана открылось в Мехико
    Фото: МИД РК

    仪式上，哈萨克斯坦驻墨西哥使馆顾问叶尔兰·库巴舍夫介绍了哈萨克斯坦当前的社会经济发展情况及正在推进的系统性改革，并对墨方支持并批准卡洛斯·巴雷拉出任荣誉领事表示感谢。

    墨西哥外交部非洲、中亚和中东事务总司司长阿尼巴尔·戈麦斯·托莱多表示，墨哈双边关系持续稳步发展，并祝贺两国建交34周年。他指出，哈萨克斯坦是墨西哥在中亚地区重要且可靠的合作伙伴，近年来赴墨西哥旅游的哈萨克斯坦游客数量不断增长，反映出两国人文交流日益密切。

    新任哈萨克斯坦驻墨西哥城荣誉领事巴雷拉表示，将积极推动两国在经贸、投资及工商界合作等领域的交流与联系。

    仪式结束后，墨西哥外交部向巴雷拉颁发了荣誉领事正式任命证书。据介绍，巴雷拉为墨西哥企业家，现任墨西哥国家加工工业商会工业领域副主席。

    此次设立的荣誉领事馆是哈萨克斯坦在墨西哥设立的第二个荣誉领事机构。此前，哈萨克斯坦已于2018年在瓜达拉哈拉设立荣誉领事馆。

    【编译：达娜】

    哈萨克斯坦 外交部 外交
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
