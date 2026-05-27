普京：俄罗斯投资商在哈萨克斯坦实施70个大型项目

署名文章全文如下：

在我即将对哈萨克斯坦共和国进行国事访问之际，我想就俄哈关系现状及其前景谈谈我的看法。

俄罗斯和哈萨克斯坦建立了牢不可破的友谊、睦邻友好和互利共赢的关系。这建立在我们共同的历史、紧密交织的文化以及两国人民的命运之上。两国的战略伙伴关系和同盟关系建立在相互尊重和信任的原则之上。这种合作是确保欧亚大陆和平、稳定和社会经济发展的重要因素。

我们对正在繁荣发展道路上的哈萨克斯坦怀有特殊的敬意。贵国经济发展迅速，已建立起一套高效的政治体系，并得到人民的广泛支持。日前，哈萨克斯坦通过了一部新宪法，这部宪法符合时代要求，并决定着国家的未来。共和国绝大多数公民投票赞成这部宪法。这表明他们支持哈斯穆-卓马尔特·托卡耶夫总统提出的各项倡议，包括加强国家机构建设、全面推进国家现代化以及促进社会经济和精神发展。我相信，所有这些大规模改革都将成功实施，并将有助于加强国家建设，提高人民福祉。

我们与哈斯穆-卓玛尔特·凯梅尔吾勒建立了真诚友好的关系。我们的会晤和对话始终顺畅且富有成效。我们致力于在各个领域加强两国互利共赢的关系。

当然，我们特别关注经济领域。因为俄罗斯和哈萨克斯坦是重要的贸易伙伴。多年来，我们两国一直保持着较高的进出口水平。我们的大部分贸易都以本国货币结算。俄罗斯在哈萨克斯坦经济中的投资总额约为300亿美元。在哈萨克斯坦，超过40%的外资法人实体是与俄罗斯合作伙伴共同成立的公司。目前，哈萨克斯坦正在实施约70个大型项目，这些项目均有俄罗斯投资者参与。其中包括汽车组装、重型机械制造、化工等行业的新项目。这些项目已创造了超过6万个新的就业岗位。

两国在能源领域的合作也在快速发展。哈萨克斯坦超过80%的石油出口到世界市场都经由里海管道联盟（CPC），也就是经过俄罗斯境内。为了确保共和国能源供应稳定，我们计划在俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）的参与下，优化和扩建国家天然气运输基础设施。与此同时，俄罗斯企业代表正在向其在哈萨克斯坦的合作伙伴推介发展替代能源和“清洁”能源所需的独特技术和产品。

我们长期双边伙伴关系的另一个重要方向是“和平利用原子能”领域的合作。哈萨克斯坦已开始建设其首座核电站。俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）参与了这一大型项目。去年，在位于阿拉木图州巴尔喀什湖附近的核电站举行了工程开工仪式。

两国在重要自然资源生产和加工领域的双边合作正在加强。这一进程将直接有助于增强两国长期的技术和原材料独立性。

俄罗斯大型IT公司开发的创新软件产品在哈萨克斯坦市场需求旺盛。我们正携手合作，实施联合项目，旨在将最先进的、基于人工智能的数字平台和解决方案引入工业和农业、物流和运输、国家和市政管理、税务、教育和医疗等领域。

今年，我们在太空探索领域取得了显著进展。4月30日，俄罗斯-哈萨克斯坦联合研制的先进中型火箭“联盟-5/宋哈尔”号从拜铁列克航天中心首次发射升空。此次发射恰逢尤里·加加林从拜科努尔航天发射场历史性地进入近地轨道65周年纪念日，具有重要的象征意义。

由于地理位置优越，两国在物流领域拥有巨大的发展潜力。因此，我们高度重视“南-北”和“西欧—中国西部”国际运输走廊的发展。

我们合作的另一个重要领域是生态和生物多样性保护。哈萨克斯坦朋友已经请求我们协助恢复阿穆尔虎种群。为此，我们相关机构在过去一年中开展了切实的工作。我们在哈巴罗夫斯克边疆区专门捕获了两只老虎及其两只幼崽。在对这些动物进行全面检查后，它们被俄罗斯航空公司的航班运送至哈萨克斯坦。目前，两国科学家正在伊犁-巴尔喀什国家自然保护区共同努力，帮助这些动物适应当地环境。老虎们很快就能重返自然栖息地。

地区间和跨境合作显著加强了我们的睦邻友好关系。双方已在贸易、教育、科技和文化领域签署了80多项协议。区域论坛和展览会定期举办。各代表团和企业代表也频繁会晤。

人文和教育领域的联系、学术和科学合作正在不断加强。托卡耶夫总统多次强调，青年参与双边合作发展至关重要。我完全赞同这一观点。毕竟，我们的青年决定着俄哈关系的未来，他们不断拓展我们的成就，并为我们的伙伴关系注入新的活力。

目前，有超过6万名哈萨克斯坦学生在俄罗斯高校就读，其中包括哈萨克斯坦境内的8个分校。在即将到来的学年，政府为哈萨克斯坦公民提供的留学名额将增加到800个。

许多俄罗斯顶尖大学在哈萨克斯坦设有分校，包括莫斯科国立大学和莫斯科国立国际关系学院。2025年9月，哈萨克斯坦国立大学（阿尔法拉比大学）在俄罗斯开设了分校。这是第一所外国高等教育机构在哈萨克斯坦设立分校。值得一提的是，这一事件意义重大。

我们正携手在阿拉木图建设哈萨克斯坦-天狼星国际综合学校和天才儿童及青少年中心。我们计划于2029年启用这些教育机构。此外，我们还达成协议，将在阿斯塔纳建设第二个类似的综合设施。

我们都对俄罗斯和哈萨克斯坦两国人民的共同历史充满敬意。伟大卫国战争的胜利对我们而言意义尤为重大。我们的国家永远不会忘记我们父辈和祖辈的英勇事迹，他们不畏艰辛，团结一致，共同对抗纳粹主义，并以无私奉献的精神为整个欧洲带来了和平。我们衷心感谢托卡耶夫总统于5月8日至9日专程来到莫斯科，参加纪念伟大胜利81周年的庆祝活动。

去年11月，在哈萨克斯坦总统对我国进行国事访问前夕，《俄罗斯报》发表了一篇题为《永恒友谊是我们两国人民的光明之路》的文章。文章中，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫强调，两国战略联盟是维护欧亚大陆稳定与安全的重要因素。当时，在莫斯科签署的《全面战略伙伴关系宣言》明确指出，两国致力于在尊重包括《联合国宪章》在内的国际法准则的前提下，建立一个更加公正的多极世界秩序。俄罗斯和哈萨克斯坦支持按照民主的要求，在相互平等、尊重各国合法利益及其文化文明特征的原则下发展国际关系。

在当前地缘政治动荡的背景下，俄罗斯和哈萨克斯坦已牢固建立的区域合作机制的重要性更加凸显。我首先指的是欧亚经济联盟，其下一次峰会将于近日在阿斯塔纳举行。此外，我们还可以提及独立国家联合体、集体安全条约组织、上海合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议以及“俄罗斯-中亚”框架下的系列会议。

在哈斯穆-卓玛尔特·凯梅尔吾勒倡议下成立的国际俄语组织框架内，也开展了大量工作。哈萨克斯坦为此做出了重要贡献，我们对此高度赞赏。这一独特机构的工作始于今年3月在莫斯科举行的首届部长级会议。该组织旨在维护俄语及其文化和人文空间在世界上的地位。

俄罗斯联邦始终愿与哈萨克斯坦共和国全面发展多方面的联盟关系。我相信，此次访问期间的会谈将为进一步加强俄哈伙伴关系注入新的动力。借此机会，我祝愿友好的哈萨克斯坦全体人民身体健康、生活富足！

俄罗斯联邦总统

弗拉基米尔·普京