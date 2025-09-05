哈萨克斯坦在天津设立商务代表处

哈萨克斯坦贸易和一体化部称，该代表处根据哈萨克斯坦出口促进基金与中国银龙集团科技贸易有限公司于2025年6月在阿斯塔纳签署的谅解备忘录框架下开设。

据报道，哈萨克斯坦馆当前仍在试点运营。目前，展厅正在补充新产品，并正在办理相关文件，以获得哈萨克斯坦贸易政策发展中心（QazTrade）代表处的身份。正式开幕仪式预计将于今年秋季举行。

据哈萨克斯坦贸易政策发展中心数据，哈萨克斯坦与天津之间的贸易额正在稳步增长。2023年，双边贸易额达3.479亿美元，预计到2024年将增至4.74亿美元。

值得一提的是，天津是上海合作组织的主要贸易枢纽。该市通过港口提供货物运输和物流服务。通过加入该项目，哈萨克斯坦有机会使用上合组织国家专属“绿色走廊”，并利用连接亚欧的多式联运路线。

- 公司在天津设立办事处对我们来说是个好消息。通过天津港口，我们可以便捷地将货物运送到世界任何国家。我们还计划通过代表处发展数字贸易，并吸引中国市场的投资。- 贸易政策发展中心主任阿伊特穆哈梅德·阿勒达加尔沃夫说。

【编译：小穆】