托卡耶夫总统在天津同中国国家主席习近平举行会谈

会谈中，托卡耶夫首先对习近平的热情接待表示感谢。他说，很荣幸应邀出席此次上海合作组织峰会。

—我们全力支持中国担任上合组织轮值主席国，积极参与议程讨论。同时，我谨向您和中国人民迎来第二次世界大战胜利和中国人民抗日战争胜利80周年表示祝贺。中国为战胜法西斯作出了巨大贡献，中国人民在战争年代展现出的勇敢、爱国精神和坚韧意志，赢得了世人的尊敬与赞誉。-托卡耶夫说。

他高度评价在习近平主席的支持下，两国关系以前所未有的速度发展，并在永久全面战略伙伴关系精神下不断深化。去年，哈中贸易额达到440亿美元，创下新纪录。

—今年这种积极势头继续延续。中国是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴。我们正携手推进多个大型合作项目。我此行还将出席哈中商业理事会会议，并会见多家中国大型企业负责人。今年是“哈萨克斯坦中国旅游年”，为加强两国人文交流提供了良好契机。“鲁班工坊”将在哈开设第二、第三个分部，北京也将设立哈萨克斯坦文化中心，我们对此深表感谢。-托卡耶夫说。

Photo credit: 总统府

习近平在会谈中感谢托卡耶夫来华出席2025年上海合作组织峰会以及纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年活动。

他表示，中方高度重视深化与哈萨克斯坦的永久全面战略伙伴关系。

—这是我们两个月内的第二次会面，充分说明中哈关系的高水平与特殊性。在您的主持下，第二届“中国—中亚”峰会圆满成功，我们通过了一系列重要文件，开启了中亚合作新篇章。双方达成新的战略共识，为双边关系注入了新动力。无论国际形势如何变化，中哈始终是彼此信赖、相互依靠的战略伙伴。两国将继续坚持睦邻友好，坚持开放互利，携手构建命运与共的邻里共同体。我们愿在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上坚定支持对方，并拓展多领域合作，把中哈关系提升到新的高度。-习近平指出。

双方在会谈中还探讨了深化经贸、投资、人文等领域合作的途径。

两国元首强调，要进一步扩大贸易规模，并在交通物流、能源、数字化、人工智能和农业等领域推动大型投资项目。

双方还就地区和国际热点问题交换了意见。

【编译：阿遥】