数据显示：哈萨克斯坦房价在独联体国家中相对较低

统计显示，在市中心房价方面，哈萨克斯坦在全球97个国家中排名第13位（即价格越低排名越靠前）。全国市中心住房的平均价格为每平方米1235.4美元。

这一价格水平与伊朗、巴勒斯坦等经济压力较大的国家相近，比正处于战争状态的乌克兰更低（乌克兰位列第21位）。

在城市郊区，哈萨克斯坦的住房价格同样位居全球较低水平——排名第16位。郊区住房的平均价格为每平方米867美元，介于巴勒斯坦和乌克兰之间。

相比之下，摩尔多瓦在该榜单中排名第45位；俄罗斯排名第49位。

这意味着所有独联体国家（包括前成员国）房价均高于哈萨克斯坦。

值得注意的是，哈萨克斯坦的工资水平在中亚地区最高，且与许多房价更高的国家相比也不逊色。这意味着从“房价收入比”角度来看，哈萨克斯坦的居民在住房可负担性方面处于较为有利的位置。

哈萨克斯坦官方统计数据也支持这一趋势：2025年10月，新建住房的平均价格为每平方米1028美元；二手房平均价格为1059美元。

这一平均水平主要由阿拉木图和阿斯塔纳拉高，而各地区房价普遍更低。

工业和建设部长叶尔塞因·纳哈斯帕耶夫此前曾表示，房地产市场中出现的某些恐慌情绪可能由部分建筑公司刻意制造，以影响市场预期。

【编译：达娜】