哈萨克斯坦总统在独联体峰会呼吁深化合作 共创繁荣未来

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在独联体国家元首理事会会议上发表讲话，向与会者致以问候，并对塔吉克斯坦的热情接待及高水平会议组织表示感谢，特别向塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙致谢。

托卡耶夫表示：

“塔吉克斯坦成功履行主席国职责，为增强独联体潜力、深化多边合作作出重要贡献。本次峰会将为独联体这一在哈萨克斯坦享有国际声誉的组织注入新的活力。”

总统提到，今年是伟大卫国战争胜利80周年，哈萨克斯坦人民珍视先辈们在艰难条件下捍卫全人类价值的伟大功绩。独联体成员国，包括哈萨克斯坦，以高规格纪念这一重要里程碑，莫斯科和北京的盛大阅兵成为庆祝活动的高潮。

他强调：“铭记人类历史上最残酷战争的英雄和所有参与者是我们的道义责任。尽管庆祝胜利80周年，但全球再次面临严重后果的冲突风险，令人遗憾。哈萨克斯坦坚决反对歪曲二战历史真相、贬低抗击法西斯胜利历史意义的任何行为。我们对国际法基础遭到侵蚀、冲突国家间信任降至低点、观点分歧加剧、多边外交陷入危机及联合国维和能力弱化深感担忧。在当前地缘政治动荡局势下，独联体国家及所有盟友联合起来消除冲突因素尤为迫切，这需通过相互理解和深思熟虑的行动实现。”

托卡耶夫认为，独联体在新的历史条件下证明了其作为增进国家间信任的国际机制的必要性。在独联体成立35周年之际，他提出多项旨在发展成员国战略伙伴关系和推动组织工作的建议。

Фото: Ақорда

贸易经济合作是优先方向

托卡耶夫强调，振兴贸易经济联系应始终是优先事项。去年，独联体国家贸易总额增长8%，达到1100亿美元。近五年来，哈萨克斯坦与独联体国家的贸易额增长1.5倍，达380亿美元，显示出组织的巨大潜力及进一步发展的空间。

“我们拥有进一步增强贸易经济合作的制度和法律基础。应重点扩大互利条件下的服务市场准入、启动联合生产项目、加强关键行业合作。吸引投资、有效利用运输物流潜力、引入数字化解决方案及发展地区间平等联系应列为优先事项。”他说。

他建议探索确保独联体成员国经济增长的新机遇，并提议在明年4月于阿斯塔纳举办的联合国框架内国际论坛上进行讨论。该论坛将聚焦安全与发展的当前挑战及其根源，独联体的专家可为解决复杂问题贡献力量。2026年，哈萨克斯坦将担任欧亚经济联盟主席国，计划举办包括欧亚经济论坛在内的重要活动。托卡耶夫借此机会邀请与会同僚及独联体成员国政府和商界代表积极参与，建议赋予论坛欧亚经济联盟与独联体联合活动地位。

运输物流潜力需进一步释放

托卡耶夫指出，高效的运输走廊是贸易经济合作成功的关键。中亚地区连接欧洲与亚洲，在全球运输物流体系中扮演独特角色。“南北”走廊为独联体国家打开了直通波斯湾和南亚市场的通道，“东西”倡议和跨里海路线与中国的“一带一路”倡议对接，将独联体地区打造为欧亚交通枢纽。近期在哈萨克斯坦启用的“多斯特克-莫因特”铁路复线进一步增强了区域运输能力，为跨哈萨克斯坦铁路走廊奠定基础。

Фото: Акорда

他建议制定独联体统一数字化运输物流地图，整合各国基础设施计划，构建统一的运输连接空间，以吸引更多投资。哈萨克斯坦倡议的独联体成员国公路互联互通概念已接近完成，需融入人工智能技术以优化货运管理、降低成本和风险。

应对生态与技术灾害

托卡耶夫认为，生态威胁及自然和技术灾害对独联体国家的可持续发展构成重大挑战，需建立有效的早期预警机制。

“通过设立区域气候和技术灾害预测中心开展联合行动。里海水位快速下降引发严重关切，这不仅是区域问题，也是全球性问题。因此，我们倡议制定里海水资源保护的国际计划，邀请里海沿岸国家及所有利益相关国家和国际组织参与。”国家元首说。

推动数字化与创意产业

托卡耶夫强调，数字化和人工智能已成为国家可持续发展与竞争力的关键因素。哈萨克斯坦正加速推进覆盖公共管理、社会领域和民生的数字议程，成立了人工智能与数字化发展部，正在制定《数字哈萨克斯坦》概念文件，并启动了涵盖40万学生的国家计划，为科研团队和DeepTech初创企业创造条件。他表示，哈萨克斯坦愿与独联体国家深化该领域合作，并计划建立专注于人工智能的大学。

在文化与人文领域，托卡耶夫认为，发展融合传统与创新、历史遗产与现代技术的创意产业前景广阔。哈萨克斯坦创意产业创造的附加值已超20亿美元，雇佣14.3万人，成为文化外交及加强国家间友谊的重要机制。他建议在独联体人文合作基金基础上成立创意产业协会，支持青年才俊、推动联合项目及构建创意经济生态系统。

Фото: Ақорда

提升独联体国际影响力

托卡耶夫强调加强独联体国际声誉的重要性。2023年，哈萨克斯坦倡议设立的独联体观察员与伙伴制度已初见成效。本次会议将决定授予上海合作组织观察员地位，开启欧亚区域组织合作新篇章。他还支持莫斯科峰会提出的“独联体+”合作模式，以进一步提升独联体在国际舞台的角色。

最后，托卡耶夫对土库曼斯坦明年担任独联体主席国的决定表示支持，祝贺土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫承担这一重要使命。

“我们的目标一致——将独联体打造为创新、进步、新理念与机遇的空间。通过共同努力，我们有信心将独联体建设为充满活力、高效且迈向未来的国际组织。”他说。

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

会议上，塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫、亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬、白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫及独联体执行秘书谢尔盖·列别杰夫均发表讲话。

【编译：木合塔尔·木拉提】