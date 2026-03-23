纳乌鲁兹节庆典在莫斯科举行 旅俄哈萨克社团代表强调传承根脉

受邀出席本次活动的嘉宾包括常驻俄罗斯及兼驻哈萨克斯坦的各国使节、国际组织代表、来自俄罗斯各地区的哈萨克同胞，以及在莫斯科各高等院校就读的哈萨克斯坦留学生。

哈萨克斯坦驻俄罗斯大使达吾然·阿巴耶夫在致辞中强调，纳乌鲁兹节是万物更新的象征。他特别指出，今年哈萨克斯坦是在通过新宪法的背景下庆祝这一佳节的，这标志着国家在政治及法律层面开启了全新的发展阶段。

Фото: Посольство РК в России

参加活动的嘉宾中，很大一部分是俄罗斯各界哈萨克族社团的代表，他们纷纷表达了诚挚的节日祝愿。

莫斯科哈萨克民族文化自治组织副主席古丽夏特·阿里莫娃在发言中表示，尽管居住在莫斯科，但他们始终尊重并保持着民族传统，并致力于将其传承给年轻一代。她深情地表示："哈萨克斯坦是我们的祖籍国，我们永远不应忘记自己的根"。

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来自阿斯特拉罕州的"友谊"哈萨克文化地区社会组织副主席阿丽亚·古玛若娃提到，在阿斯特拉罕地区，纳乌鲁兹节有着广泛且深厚的庆祝传统，今年的大型庆祝活动计划于4月18日举行。同时，她还就新宪法的通过向哈萨克斯坦人民表示祝贺，并祝愿国家繁荣昌盛、人民和平安康。

庆典现场，宾客们品尝了春天的主打美食——"纳乌鲁兹粥"以及哈萨克民族的各类传统佳肴。此外，活动还安排了精彩的文艺演出，生动展示了现代哈萨克艺术的魅力与底蕴。来自西哈州爱乐乐团的艺术家们凭借精湛的技艺，为现场观众奉献了一场视听盛宴。

【编译：阿遥】