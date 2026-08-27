库鲁尔泰选举在夏季举行未影响哈萨克斯坦公民投票积极性

阿穆尔塔耶娃介绍说，由于此次哈萨克斯坦议会选举历史上首次安排在夏季举行，因此在竞选活动正式启动前，社会各界一度对选民的投票参与度有所担忧。

“此前确实存在不少疑问和担忧，各方都在观望，能否在投票站保持应有的投票活跃度。然而，夏季和假期非但没有产生负面影响，反而带来了积极作用。投票活跃度保持在较好水平，各方面反馈也十分积极。总体来看，夏季是一个适合举行选举的季节。”她表示。

阿穆尔塔耶娃在发言中还重点介绍了哈萨克斯坦社会发展研究所开展的民意调查结果。调查显示，不同年龄段公民的投票参与意愿并未出现明显差异。

此次电话民意调查于7月21日至8月4日在哈萨克斯坦17个州和3个直辖市开展，共有1200名受访者参与。

民调结果显示，46至60岁以及61岁以上成年公民的参选参与意愿，与18至28岁青年群体大致相当。

“这一数据充分表明，广大青年同样积极参与国家正在发生的各项进程。”阿穆尔塔耶娃指出。

阿穆尔塔耶娃同时高度关注今年选举所体现出的数字化特点。她指出，候选人与选民之间的沟通互动通过多种渠道展开。

各政党及候选人广泛利用社交媒体、电视广播、带有二维码的电视辩论，以及各大社交平台上的独立资讯账号等多种媒介开展竞选宣传。

土耳其正义与发展党负责突厥国家事务的副主席库尔沙德·佐尔卢日前就哈萨克斯坦议会选举发表声明，表示此次选举对哈萨克斯坦乃至整个突厥世界都具有重要历史意义。