托卡耶夫总统在独立宫举行仪式欢迎土耳其总统埃尔多安

（哈萨克国际通讯社讯）哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统14日在阿斯塔纳独立宫举行隆重仪式，欢迎对哈萨克斯坦进行国事访问的土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安。

埃尔多安乘车抵达独立宫后，托卡耶夫总统亲自在入口处迎接。随后，战斗机在空中以彩烟绘出土耳其国旗图案。

Фото: Ақорда

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进入独立宫后，两国元首分别向对方介绍了各自官方代表团成员。

随后，列队迎接的仪仗队指挥官向两国元首致欢迎辞，总统军乐团奏响哈萨克斯坦和土耳其两国国歌。

Фото: Акорда

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在国歌奏响结束后，托卡耶夫总统与埃尔多安总统一同沿蓝毯走向哈萨克斯坦国旗。抵达国旗前时，埃尔多安停下脚步，微微低头致意，以示尊重。

之后，两国领导人检阅仪仗队，并向仪仗队指挥官致意。

目前，两国元首已开始就双边关系现状及未来发展前景举行会谈。此外，哈土高级别战略合作委员会第六次会议也于今日举行。

此前一天，托卡耶夫总统在阿斯塔纳国际机场迎接了抵哈访问的埃尔多安总统。自进入哈萨克斯坦领空起，土耳其总统专机便由哈萨克斯坦空军战机护航直至阿斯塔纳机场。

为迎接埃尔多安到访，机场停机坪前列队举行了仪仗队欢迎仪式。手持两国国旗的儿童用土耳其语和哈萨克语向土耳其官方代表团致欢迎辞：“Ata yurda hoş geldiniz!”——“欢迎来到祖先的故土！”与此同时，悬挂哈萨克斯坦和土耳其国旗的直升机也飞越机场上空。

【编译：木合塔尔·木拉提】