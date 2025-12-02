10:48, 02 12月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦在世行统计绩效指数排名中上升21位 位列全球第44名
（哈萨克国际通讯社讯）根据世界银行公布的最新统计绩效指数（Statistical Performance Indicators，SPI），哈萨克斯坦在217个国家和地区中排名第44位，较上一年大幅上升21位（2023年位列第65位），展现出国家统计体系整体效能的显著提升。
世界银行每年基于官方认可的国际数据源发布统计绩效指数，涵盖国家、地区及全球多层级分析，全面反映全球发展相关的最新和最准确的数据。
统计绩效指数通过五大维度评估一国统计体系的能力，包括：数据使用、统计服务、统计产品、数据来源及数据基础设施，评分区间为0至100分，100分为最高水平。
根据最新年度数据，哈萨克斯坦国家统计体系获得79.8分。在多项关键评价指标改善的带动下，总体得分出现明显增长，其中：
-
数据使用：+10分
-
数据来源：+10.2分
-
数据基础设施：+10分
-
数据提供服务：+1.1分
这些进展反映了哈萨克斯坦在提升数据质量、拓展统计来源、强化数据管理基础设施以及优化统计服务方面的持续努力。
在SPI-2024排名中，挪威、瑞典和加拿大的统计体系表现最佳，分列前三名。
【编译：达娜】