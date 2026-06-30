霍利菲尔德抵达比什凯克 计划在吉国设立拳击学院

霍利菲尔德表示，此次访吉的核心目的在于支持青少年发展与推动儿童体育事业。

—我来到吉尔吉斯斯坦，是希望能为孩子们树立榜样。如果通过这次访问，有更多男孩和女孩走上体育道路，并最终成为冠军，那么我的使命就已经完成。我愿意用所有荣誉，换取作为激励新一代的机会，-霍利菲尔德说道。

他强调，将重点关注当地青少年拳击发展，并认为吉尔吉斯斯坦具备培养世界级拳击选手的潜力。

—我知道这里有优秀的拳击人才，但我希望未来能看到更多来自吉尔吉斯斯坦、能够走向世界的冠军，-他表示。

据悉，这位曾在两个级别实现统一并登顶世界拳坛的美国名将，此前表达了在吉尔吉斯斯坦设立个人拳击学院的意向。

Фото: оргкомитет международного вечера профессионального бокса

该学院计划重点培养青年拳击人才，完善训练体系，并推动与世界顶级拳击教练和专家之间的交流合作。有关选址、运营模式及合作机制等具体问题，预计将在其访问期间进一步磋商。

此外，在伊塞克湖地区还将拍摄一部以霍利菲尔德职业生涯为主题的纪录片相关内容。

霍利菲尔德将于7月3日以荣誉嘉宾身份出席在比什凯克举行的大型国际职业拳击赛事。

据悉，本次“拳击之夜”赛事将汇聚来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、俄罗斯、泰国和古巴等国拳手，共进行8场职业对决，其中包括两场冠军头衔争夺战。

此外，受邀出席的嘉宾还包括哈萨克斯坦奥运会铜牌得主、WBA与WBO国际拳王哈纳特·斯拉木，乌兹别克斯坦奥运冠军穆罕默德卡德尔·阿卜杜拉耶夫，以及奥运冠军、前WBA世界拳王亚历山大·波维特金。