在哈萨克斯坦买房需要工作多少年？专家详解收入与房价差距

平均需8至10年才能买房

根据研究网站Finder的数据，2025年全球平均住房价格约为20.85万美元，该测算以59平方米、两室一厅的公寓为标准。专家指出，这样的计算便于比较各国居民的购房能力。

哈萨克斯坦金融分析师艾巴尔·奥尔扎耶夫（Aibar Olzhaev）认为，哈萨克斯坦在住房政策上综合借鉴了多国经验：

“我国住房储蓄体系借鉴了德国模式，社会保障住房来自新加坡经验，而商业按揭则沿用国际普遍做法。目前约有50%的房贷来自政府优惠项目，主要集中在‘家庭银行’体系内。”

根据Numbeo网站的数据，哈萨克斯坦的“房价与收入比”为9.4，意味着普通居民需要约9年多的累计收入才能买得一套住房。奥尔扎耶夫的计算结果与此相近：

“目前一平方米住房均价约为55万坚戈，而平均工资为40.5万坚戈。如果一户普通家庭想购买40平方米的住房，需要储蓄约120个月，也就是10年左右，这还未考虑通胀因素。”

综上，普通哈萨克斯坦人平均需要8至10年的工作与积蓄，才能实现购房目标。

地区差异明显 首都房价最高

全球房价差距巨大：新加坡三居室均价约为137万美元，塔什干约为9.7万美元，而古巴仅需2.3万美元即可购房。

在哈萨克斯坦国内，地区差异同样显著。国家统计局数据显示，阿斯塔纳和阿拉木图的房价最高，而阿克托贝和乌拉尔的房价最低。

阿拉木图二手房每平方米约为701,088坚戈；

阿斯塔纳约为678,190坚戈；

阿特劳约为495,004坚戈；

价格较低的城市包括克孜勒奥尔达（317,693坚戈/㎡）、阔克舍套（337,856坚戈/㎡）和阿克套（342,500坚戈/㎡）。

奥尔扎耶夫指出，阿斯塔纳的新房供应量居全国首位，仅半年就交付约19,100套住房，而阿拉木图同期为14,800套，差异与后者建筑高度限制有关。

“上半年全国共建成790万平方米住房，其中500万为公寓楼，280万为独栋住宅。93%的新房由私营建筑公司建造，显示市场活力强劲。”

他建议：

“政府方向总体正确，但应将阿斯塔纳与阿拉木图交由商业市场调节，将国家住房资金更多投向地区，避免两大城市过度集中。”

专家：低息房贷推高房价

经济学家叶尔达尔·沙姆苏丁诺夫（Eldar Shamsutdinov）认为，房价上涨与优惠房贷密切相关：

“信贷越容易获得，成交量越多，市场自然会以价格上涨回应。尽管建筑成本年增幅仅2–3%，但住房价格上涨速度远超这一水平。”

进口建材价格影响显著

另一位经济学家鲁斯兰·苏尔塔诺夫（Ruslan Sultanov）指出，房价上涨的主要原因之一是进口建筑材料价格上升。

“建筑中最基础的原材料和服务价格上涨，会带动从地基、结构到内部装饰、管网设施等全部环节的成本上升。”

哈萨克斯坦部分建材实现国产化，但多数仍依赖进口，特别是来自俄罗斯的产品，占总进口量约50%。

“坚戈对卢布贬值会直接推高建材价格，从而引发房价上涨。政府应加强对本土建材企业的扶持，同时改善物流体系，以降低建设成本。”

政府新政：稳定房价 提高可负担性

为缓解住房压力，政府正在实施多项优惠房贷计划，并与开发商协定未来三年内固定房价，以稳定市场与提升可负担性。

Halyk Finance分析认为，住房市场仍将保持温和增长趋势，因供应不足、需求强劲。

【编译：达娜】