哈萨克斯坦代表团在维也纳与国际组织举行双边会晤

双方回顾了哈萨克斯坦总检察院与欧安组织秘书处及其驻阿斯塔纳项目办公室的合作成果，特别是在提升检察机关工作人员专业能力和借鉴国际经验方面所开展的一系列活动。

在与欧安组织经济与环境事务协调员朱西波夫大使的会谈中，双方讨论了当前合作议题，并签署了关于为哈萨克斯坦检察机关采购虚拟资产监测信息技术系统的技术援助文件。

该系统将有助于快速应对与洗钱、恐怖主义融资、欺诈以及非法加密资产交易相关的风险。此举与总统托卡耶夫在国情咨文《人工智能时代中的哈萨克斯坦：关键问题及其通过根本性数字变革解决》中提出的任务相契合。

在哈萨克斯坦驻维也纳代表处的支持下，代表团还与国际反腐败学院（IACA）院长斯拉格扬娜·塔塞娃举行了会谈。双方讨论了在法治保障、反腐败行动、资产追缴以及开展专家培训和课程合作等方面的后续合作步骤。

Фото: Венада халықаралық ұйымдардың өкілдерімен екіжақты кездесулер өткізілді

双方重申了加强合作的意愿，并签署了合作备忘录，内容包括联合研究、人员能力建设及经验交流等。

官方声明指出，此类协议的签署为加强应对现代挑战的国际合作奠定了坚实基础，有助于进一步提升哈萨克斯坦检察机关在国际法律与反腐领域的协同能力。

