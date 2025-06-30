《哈吉穆罕》在意大利电影节斩获四项大奖

由文化和信息部以及国家电影支持中心大力支持拍摄的这部国产片，在第29届意大利国际警察艺术电影节（IPAAF – Apoxiomeno）上大放异彩。

影片荣获包括“最佳影片”、“最佳男主角”（叶尔波勒·托列普别尔艮）、“最佳导演”（卡纳尕特·穆斯塔芬）以及“最佳编剧”（卡纳尕特·穆斯塔芬、哈纳特·卡萨别阔夫）在内的多个奖项。

Фото: gov.kz

《哈吉穆罕》的导演卡纳尕特·穆斯塔芬早在2012年便开始构思并撰写这部历史题材影片的剧本，历经十余年的研究与筹备，于2020年正式开机拍摄。影片最终于去年登陆大银幕并公开发行。

Фото: gov.kz

影片讲述的主人公哈吉穆罕·穆奈特巴索夫，是哈萨克历史上首位获得法国式摔跤世界冠军的运动员。他在其职业生涯中多次夺得国际、全俄及全苏古典式摔跤超重量级锦标赛的冠军，共获得近五十枚奖牌与荣誉，被誉为民族的骄傲。

值得一提的是，意大利国际警察艺术电影节已有近30年历史。该电影节每年在意大利举行，旨在表彰在电影、艺术和文化领域具有突出表现的作品，特别关注那些具有高艺术价值、探讨重要社会议题、推动文化交流与发展的影片。多年来，众多来自世界各地的杰出艺术家在此获奖。

Фото: gov.kz

【编译：阿遥】