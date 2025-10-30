阿拜·库南拜吾勒半身像在意大利首都揭幕

哈萨克斯坦文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃、哈萨克斯坦驻意大利大使叶尔波拉特·谢姆巴耶夫、哈萨克斯坦和意大利知识界代表出席了揭幕仪式。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

巴拉耶娃指出，阿拜·库南拜吾勒是一位伟人，他引领了哈萨克民族的精神发展，并弘扬了人类的崇高理想。他的作品主旨在于通过知识和劳动来呼吁人们追求道德、正义和善良。因此，阿拜的雕像在罗马落成，象征着不同文化和文明之间精神桥梁的搭建。

- 近年来，两国关系发展迅猛。去年，哈萨克斯坦总统对意大利进行正式访问，意大利部长会议主席对哈萨克斯坦进行正式访问，将两国合作提升到了新的高度。9月，意大利总统访问哈萨克斯坦，为两国建立新的关系铺平了道路，并举行了一系列重要会谈。我相信，今天阿拜纪念像的落成正是这些协议的体现，也是两国人民友谊和相互尊重的象征。-她说。

值得一提的是，伟大的哈萨克诗人阿拜的名字在国外也备受尊崇。世界许多主要城市和首都都竖立诗人的纪念碑、半身像和纪念馆。这些城市包括：塔什干、莫斯科、喀山、比什凯克、北京、开罗、布达佩斯、德黑兰、安卡拉、伊斯坦布尔、新德里、日内瓦、巴黎、雷恩、萨拉热窝、第比利斯、柏林、首尔、哈尔科夫、巴库和里约热内卢。

