哈萨克斯坦计划在阔什市启用全新NVIDIA B300超级计算机

会见中，贾克波夫向国家元首汇报了萨姆鲁克-卡泽纳基金今年前五个月的工作情况，以及未来一段时期的发展规划。

贾克波夫介绍，截至2025年底，基金管理资产总额已达到880亿美元。

目前，基金正在推进一系列大型基础设施和工业项目。今年计划实施16个重点项目，总投资额达3.3万亿坚戈。其中包括莫因特—克孜勒扎尔、达尔巴扎—马克塔拉尔铁路建设项目，卡沙甘气田天然气处理厂项目，阿拉木图第二热电中心改造工程，混合动力发电站建设项目，以及跨里海海底光缆铺设工程。

上述项目将进一步完善交通、能源和数字基础设施建设，不仅有助于创造新的就业岗位，也将为改善民众生活质量发挥积极作用。

贾克波夫表示，在履行社会责任方面，基金实施的各项项目每年可惠及约100万名哈萨克斯坦民众。

此外，在“清洁哈萨克斯坦”全民生态运动框架下，基金计划在全国种植500万棵树苗。据悉，2024年至2025年期间，已累计栽种树木580万棵。总体来看，2023年至2026年间，基金累计投入8560亿坚戈，实施社会公益项目超过100项。

贾克波夫还表示，今年10月，位于阔什市、基于NVIDIA B300架构的新一代超级计算机将正式投入运行。

该超级计算集群启用后，将使哈萨克电信旗下相关企业的超级计算能力提升至目前的四倍，并进一步增强哈萨克斯坦在人工智能、大数据处理和高性能计算等领域的发展潜力。

会见结束时，国家元首就萨姆鲁克-卡泽纳国家基金下一阶段重点工作，以及确保各项重大投资项目按期完成，作出了一系列具体指示。