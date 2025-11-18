中文
    18:43, 18 11月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦在阿富汗与卢旺达勘探矿产资源

    哈萨克国际通讯社讯）11月17日，萨姆鲁克 - 卡泽纳国家福利基金董事会主席努尔兰·贾克波夫在总统府回应媒体记者提问时透露，哈萨克斯坦的萨姆鲁克矿山国有公司已着手在卢旺达和阿富汗境内开展稀有金属与稀土地质勘探工作。

    Фото: gov.kz

    贾克波夫表示，萨姆鲁克矿山国有公司对海外合作满怀热忱，当下正在卢旺达和阿富汗扎实推进具体工作。

    —就卢旺达而言，我们已和该国相关部门就联合开展找矿活动达成了相应协议。目前已锁定了五个目标区域。为能进入这些区域开展作业，我们需要与该国国有公司共同成立一家合资企业。我方已将所有文件审批通过，并提交给卢方进行审议。-贾克波夫介绍道。

    哈方预计卢方合作伙伴会在今年年底前予以批准。待批准通过，这家合资企业便能够正式开展矿产勘探与开采工作。

    —阿富汗方面的工作也在稳步推进。我们在当地采集了两个地块的样本，这些样本呈现出良好的地质特征。目前尚未涉及开采环节，我们正处于与潜在当地合作伙伴商讨许可证后续处理方式的阶段。-他接着说道。

    据悉，样本采集于7月，实验室研究工作在9月完成。贾克波夫并未透露具体发现了哪些矿产资源。

    —哈萨克斯坦将大力发展对来自第三国的原材料进行深度加工的产业，并且计划凭借自身生产能力来开发稀有金属和稀土。-贾克波夫说。

    【编译：阿遥】

