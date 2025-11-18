哈萨克斯坦在阿富汗与卢旺达勘探矿产资源

贾克波夫表示，萨姆鲁克矿山国有公司对海外合作满怀热忱，当下正在卢旺达和阿富汗扎实推进具体工作。

—就卢旺达而言，我们已和该国相关部门就联合开展找矿活动达成了相应协议。目前已锁定了五个目标区域。为能进入这些区域开展作业，我们需要与该国国有公司共同成立一家合资企业。我方已将所有文件审批通过，并提交给卢方进行审议。-贾克波夫介绍道。

哈方预计卢方合作伙伴会在今年年底前予以批准。待批准通过，这家合资企业便能够正式开展矿产勘探与开采工作。

—阿富汗方面的工作也在稳步推进。我们在当地采集了两个地块的样本，这些样本呈现出良好的地质特征。目前尚未涉及开采环节，我们正处于与潜在当地合作伙伴商讨许可证后续处理方式的阶段。-他接着说道。

据悉，样本采集于7月，实验室研究工作在9月完成。贾克波夫并未透露具体发现了哪些矿产资源。

—哈萨克斯坦将大力发展对来自第三国的原材料进行深度加工的产业，并且计划凭借自身生产能力来开发稀有金属和稀土。-贾克波夫说。

【编译：阿遥】