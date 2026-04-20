迪玛希在布达佩斯与乌克兰歌手首次二重唱惊艳全场

尽管迪玛希的歌迷此前已多次欣赏过他以阿卡贝拉形式或在大型舞台上演唱O Sole Mio、《Bésame Mucho》等经典曲目，但此次是他首次以完整二重唱的形式呈现《歌剧魅影》这一兼具戏剧张力与声乐难度的作品。维多利亚·布列耶娃清澈通透的女高音，与迪玛希极具跨度的音域形成鲜明呼应，在舞台上交织出宏大而富有戏剧性的音乐画面。

对于维多利亚·布列耶娃而言，这次合作意义尤为特殊。

—《歌剧魅影》早已列入我的演出曲目，可以说，这是一部对我人生轨迹产生过重要影响的作品，-她说。

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这位乌克兰歌手曾在参加哈萨克斯坦好声音时演唱过该曲，也正是从那时起，她心中萌生了一个愿望——有朝一日能与迪玛希同台完成这部作品。

—说实话，自参加这个节目以来，我一直梦想着能与迪玛希共同演绎这首作品，-她坦言。

除了两位歌手精湛的演唱外，迪玛希在舞台上的表现力同样令人印象深刻。他在表演中将维多利亚轻揽入怀，通过细腻而克制的肢体语言，生动呈现出角色之间的情感张力与内心渴望，令观众为之动容。

【编译：阿遥】