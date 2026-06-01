哈萨克斯坦在教育、医疗与社会保障领域全面加强儿童权益保护

国际公认的纲领

根据国家统计局数据，哈国人口总数为2054.7万人。据2025年信息显示，17岁以下儿童数量超690万人。

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这一统计数字显示，提升儿童政策水平已刻不容缓。为此，哈萨克斯坦在保护和支持儿童方面的国家政策步入新阶段。2026–2030年《哈萨克斯坦儿童》国家规划的通过，在国际层面获得高度评价。联合国秘书长儿童遭受暴力问题特别代表办公室特别强调了该文件的意义。

—这是确保每个儿童福祉的有力承诺证明，-联合国秘书长特别代表办公室发布的消息中如是说。

国际组织的积极评价不仅限于此。此前，联合国儿童基金会哈萨克斯坦代表处也将该规划评价为一项综合战略。

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该规划将儿童政策的四大核心方向——教育、医疗、社会支持和安全整合为一个系统。特别是在确保有特殊需求的儿童及社会弱势家庭儿童享有平等获取资源的机会方面，给予了优先考虑。

安全——首要优先事项

加强儿童保护系统已成为国家政策的核心支柱之一。近年来，已通过10部保护儿童权利的核心法律。

根据教育部提供的数据，安全方向规划了10项指标和158项措施，总共拨付1.3万亿坚戈。

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基础设施和机构性措施也在同步发展。目前，全国共有20个心理支持中心在运作。所有学校都引入了安全课程，"111"联络中心则提供全天候帮助。下一阶段，计划引入教师-心理学家课时，并为遭受暴力伤害的儿童开设40个专门咨询室。

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教育部儿童权利保障委员会副主席尤莉娅·奥维奇金娜表示，这一方向需要多层面的方法。

—该方向涵盖了保护儿童免受暴力侵害、预防儿童之间及针对儿童的违法行为等重要问题。此外，还考虑了加强数字安全。众所周知，这是当前紧迫的问题，-奥维奇金娜说道。

平等机会与包容性环境

确保为儿童提供优质教育是国家政策的主要方向之一。在此过程中，社会支持措施已通过具体的保障机制予以落实。

目前，小学生均享有免费热餐，1–11年级学生均可获得免费教科书。此外，通过全民教育基金，已为社会弱势家庭儿童提供了总额达250亿坚戈的援助。

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教育领域的支持正伴随着包容性政策同步发展。去年，哈国首次举办了世界包容性大会，50多个国家的专家参加了会议。

—支持特殊教育需求儿童的体系正在不断扩大。心理-医疗-教育咨询网络正在发展，矫正室和自闭症中心正在陆续开设。此外，还将引入针对提供专门心理-教育支持组织的许可机制，-教育部表示。

基础设施也在不断更新。在"未来学校"国家项目框架下，已新建217所学校。677所幼儿园的开设，为6.5万名儿童拓宽了学前教育获取渠道。

覆盖320万名儿童的暑期休假

有效组织儿童的课余生活并未被忽视。今年，超320万名儿童将参加暑期休假和疗养活动。

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为此，自4月1日起，针对儿童营地引入了许可系统。马吉利斯议员努尔古丽·塔乌解释了该系统的本质。

—将儿童安置在桑拿房建筑内、让他们睡在地板上、床位不足、不符合卫生要求——这一切都暴露了体系中监管的薄弱。我本人也走访了营地，了解了情况。许可制度不是为了关闭企业，而是为了清理市场所需的必要步骤，-她说道。

根据新要求，营地许可证有效期为5年。强制性条件包括：拥有独立建筑或长期租赁合同、视频监控、医疗点、保安以及具备资质的专业教师。

今年，50万名弱势群体儿童将由国家买单进行休假，5万名儿童通过"致哈萨克斯坦人民"基金获得入场券。全国范围内，有1万个校内营地和512个帐篷营地在运营。

支持儿童医疗

用于保护儿童健康的财政支出大幅增加。这一指标从2640亿坚戈增加至5754亿坚戈，增长了两倍。融资的增加直接促进了服务质量的提高。据卫生部信息显示，哈萨克斯坦是中亚地区唯一一家从出生时刻起就为儿童提供心脏外科援助的国家。

—得益于现代技术和新生儿重症监护，低出生体重婴儿的存活率提高了四倍。从今年起，听力受损儿童的助听器由地方预算负担。每年约有5000名儿童接受肿瘤血液病治疗，-卫生部表示。

系统现代化工作也在同步进行。近年来，哈国引入了儿童医疗援助新模式，在诊所开设了366个儿科部门。其组成部分包括儿科医生诊室、疫苗接种室、学校医疗服务和早期干预中心。在发现儿童发育异常的情况下，多学科专家组会提供综合支持。目前，在初级医疗保健组织的基础上，有336个中心在运作。一年内，中心已为超7.2万名儿童提供了咨询，结果显示，发育缺陷的早期发现率提高了21.5%。

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然而，有业内人士指出，预防性检查体系中仍存在一些难题。视力下降、脊柱侧弯、听力受损、近视和肥胖——是学龄儿童中常见的主要问题。因此，负责部门计划从下一学年开始，着手实施预防性检查的数字化。

全国初级医疗保健中心专家图尔甘古丽·毕硕莱耶娃表示，改变将分阶段进行。

—首先，预防性检查将转为个人格式，并将严格保守隐私。数字化将减少人为因素，并允许以电子形式监控学生的健康状况，有助于在早期阶段发现疾病，-她说。

在新系统框架下，计划在学校安装数字心电图仪、电子身高测量仪、耳镜和远程医疗综合体。

投资后代未来

针对儿童的国家支持的具体机制之一是"国家基金为儿童"规划。这是在国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫倡议下正在实施的项目。在此框架下，哈萨克斯坦每个孩子的储蓄账户中都会拨入资金，未来可用于教育或购买住房。今年，计算得出每名儿童可获得130.71美元。总计3年内共计发放了370.56美元。

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—2026年共有691.8万人参与，其中356,613人将年满18岁，-财政部副部长达吾然·铁穆尔别阔夫在介绍共和国预算执行报告时说道。

经济学家鲍尔詹·伊斯哈阔夫认为，上述倡议是旨在公平分配国家财富给后代的机制。

—它旨在为每个孩子的未来建立金融基础，形成了社会平等。最重要的是，它以将国家财富分配给后代的机制而著称。我认为，孩子账户在18岁之前至少会积累3000美元。这对弥补孩子的需求有很大帮助。此外，账户里还可以继续存钱，即总体方向是正确的。未来美元汇率将如何变化不得而知，但如果美元升值，储蓄收益也会增加，-这位经济学家表示。

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因此，国家提出的儿童综合政策并非局限于单一方向。保护儿童、提供获取优质教育和医疗服务的平等机会、建立安全环境并为未来创造经济基础——这一切都已成为相互关联、相辅相成的系统。